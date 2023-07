Fisiculturista de Sete Lagoas se destaca em campeonatos e busca apoio para o Mr. Universe; veja como contribuir

O fisiculturista Jackson Matias Silva, atleta de Sete Lagoas, foi campeão, vice e terceiro colocado em competições estaduais e nacional nos últimos meses. Agora ele se prepara para uma disputa ainda mais relevante: o Mr. Universe Brazil, evento que reúne participantes de vários países. Para isso, ele busca patrocínios e também criou uma rifa digital onde qualquer pessoa pode contribuir.

Jackson Matias (à esquerda) com os prêmios conquistados, ao lado do personal Gabriel Henrique. Foto: Jackson Matias / Arquivo pessoal.

Jackson Matias começou sua série de bons resultados no Campeonato Mineiro de Estreantes Master da IFBB MG no dia 13 de maio, onde foi campeão. Em 25 de junho, outra marca importante: sagrou-se vice-campeão no Campeonato Mineiro Master, também da IFBB MG.

Mais recentemente, Jackson Matias fechou sua trinca de campeonatos com o top 3 no 53º Campeonato Brasileiro na categoria Master I da IFBB Brasil, disputado dia 16 de julho em Belo Horizonte.

Essa posição no Brasileiro lhe classificou para disputa do Mr. Universe Brazil 2023, evento que acontece de 17 a 19 de agosto em São Paulo. Segundo Jackson, existe a possibilidade dele ser o único representante do estado a se inscrever nessa competição que exige maiores investimentos em termos de taxas de inscrição, preparação, deslocamento e hospedagem.



Treinamentos

Os resultados de Jackson, atualmente com 42 anos, são frutos de muito treino e aprimoramento constante, conforme relata: "Estou melhorando o meu físico para chegar ainda melhor do que estava no Brasileiro. Eu melhorei bastante do Estreante para o Mineiro, e do Mineiro para o Brasileiro".

A rotina de Jackson exige disciplina: "Acordo às 4 da manhã, faço minhas marmitas e saio de casa às 5h20. Meu primeiro treino é às 5h30 da manhã na academia GB Fit do bairro Bouganville, até próximo das 7h da manhã. Depois levo meus filhos para escola e vou para o trabalho de 8h até as 18h".

Depois do trabalho, ele também treina das 18h30 às 20h30, aproximadamente. Chegando em casa, é hora de descansar um pouco, repassar as dietas de seus alunos - Jackson também atua como consultor em suplementações esportivas - e se preparar para o dia seguinte.

O que vem por aí

Para concretizar o sonho de disputar o Mr. Universe Brazil que é uma competição a nível internacional, representando não só Sete Lagoas mas também Minas e o Brasil, Jackson busca parcerias para patrocínio. Ele deixa o contato (31) 9 7156-4978 e seu Instagram @seushapeemconstrucao (clique aqui) à disposição para quem possa se interessar.

Cada pessoa também pode contribuir: ele criou uma rifa digital onde o ganhador pode escolher entre quatro opções de prêmios bem legais (confira clicando aqui)

Jackson Matias segue com os treinamentos, se preparando para mais uma competição. Acompanhe a rotina do atleta no seu perfil: @seushapeemconstrucao.

Da Redação, Vinícius Oliveira