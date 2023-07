Copa do Mundo Feminina: Brasil busca quebrar tabu histórico contra a França; saiba onde assistir

A Seleção Brasileira Feminina enfrentará a França em busca da primeira vitória histórica em Mundiais. O duelo acontecerá no estádio Lang Park, em Brisbane, Austrália, neste sábado (29) às 7h da manhã, e representa uma chance para o Brasil quebrar o tabu contra as francesas. O jogo será transmitido pela Globo, SporTV, Globoplay, Fifa+ e CazéTV no YouTube.

Brasil x França – Copa do Mundo Feminina 2019 — Foto: Reprodução/FIFA

A Seleção Brasileira Feminina enfrentará a França em busca da primeira vitória histórica em Mundiais. O duelo acontecerá no estádio Lang Park, em Brisbane, Austrália, e representa uma chance para o Brasil quebrar o tabu contra as francesas. O jogo será transmitido pela Globo, SporTV, Globoplay, Fifa+ e CazéTV no YouTube.

No próximo sábado (29), às 7h (horário de Brasília), a Seleção Brasileira Feminina enfrentará um desafio histórico: encarar a França na Copa do Mundo Feminina em busca de quebrar um longo tabu. Ao longo da história, as Canarinhas nunca conseguiram vencer suas adversárias francesas.

O palco para esse confronto emocionante será o estádio Lang Park, em Brisbane, Austrália. Com uma contagem desfavorável de seis vitórias para a França e cinco empates nos 11 encontros anteriores entre as seleções, o Brasil está determinado a alterar essa estatística negativa e alcançar sua primeira vitória contra as francesas.

O último duelo entre as equipes aconteceu durante a edição anterior da Copa Feminina, em 2019. Nessa ocasião, as anfitriãs francesas venceram por 2 a 1, eliminando as Canarinhas nas oitavas de final do torneio. Agora, com a partida contra a França ocorrendo já na fase de grupos, a equipe brasileira pretende obter uma vitória crucial para se aproximar da tão almejada vaga no mata-mata.

A França é reconhecida como uma das adversárias mais formidáveis no Grupo F, porém, surpreendeu ao empatar com a Jamaica em um jogo sem gols na primeira rodada. Enquanto isso, a Seleção Brasileira chega confiante após uma impressionante goleada de 4 a 0 contra o Panamá.

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar a partida ao vivo através de diversas opções de transmissão. A Globo exibirá o confronto na TV aberta, enquanto o SporTV transmitirá a partida na TV a cabo. Além disso, os serviços de streaming Globoplay e Fifa+ também oferecerão a opção de assistir ao jogo, assim como a CazéTV, disponível no YouTube.

