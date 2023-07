Jogadores do Atlético recebem 'preleção' de torcida organizada na Cidade do Galo

Antes dos treinos desta sexta-feira (28), os jogadores do Atlético se reuniram e foram até a entrada da Cidade do Galo para se encontrarem com torcedores que estiveram no local. Liderados pela torcida organizada Galoucura, o grupo passou uma mensagem de apoio ao elenco que terá dois confrontos difíceis pela frente: o Flamengo, pelo Brasileirão, e o Palmeiras, pela Libertadores.

Foto: Galoucura / Instagram

“A gente sabe que a situação do time não está bem, mas a gente confia em vocês. A única coisa que a gente pede é que vocês dêem a vida dentro de campo amanhã (contra o Flamengo) e quarta-feira (contra o Palmeiras). Honre isso aqui (a camisa), porque nós vamos estar apoiando os 90 minutos. Faz por nós”, disse o presidente da Galoucura, Josimar Júnior.

Em última parcial revelada pelo Atlético, mais de 18 mil ingressos já tinham sido adquiridos pela Massa para o duelo contra o Rubro Negro, às 21h, no Independência. Com isso, o Horto estará lotado para o clássico do futebol nacional.

O técnico Felipão encerrou os preparativos para esse confronto na manhã desta sexta , quando definiu os onze que iniciam o jogo. Para essa partida, o comandante tem a volta do zagueiro Jemerson e do capitão Guilherme Arana, titulares nos últimos jogos, que cumpriram suspensão contra o Grêmio.

A expectativa fica por conta de Zaracho. Liberado pelo departamento médico, o jogador trabalhou normalmente com o grupo e pode figurar entre os titulares. Como opção para o decorrer do jogo, Scolari terá o atacante Eduardo Vargas, que cumpriu o terceiro amarelo contra os gaúchos.

O Galo vem de oito jogos sem vencer e amargando a 12º posição na tabela do Brasileirão. O time de Scolari está a sete pontos do primeiro time da zona de rebaixamento, o Bahia.

Essa é a mesma diferença de pontos para o quarto colocado, o Palmeiras, adversário do time Alvinegro na próxima quarta-feira (2), no Mineirão, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Da redação com Hoje em Dia