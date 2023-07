Copa do Mundo Feminina: Brasil perde para a França em jogo disputado e com erros na defesa

Brasil sofreu uma derrota acirrada para a França por 2 a 1 em um emocionante confronto pela Copa do Mundo Feminina. Com falhas na defesa, a Seleção Brasileira viu a vitória escapar após um gol de cabeça de Renard, em uma jogada de escanteio. Agora, o time de Pia Sundhage terá um jogo decisivo contra a Jamaica na última rodada da fase de grupos para buscar a classificação.

Foto: Reprodução/Patrick Hamilton / AFP

No emocionante embate entre duas das grandes seleções da atualidade na Copa do Mundo Feminina, o Brasil enfrentou a França em um jogo disputado e repleto de tensão. Infelizmente, a Seleção Brasileira não conseguiu superar a equipe europeia, sofrendo uma derrota por 2 a 1.

A partida, válida pela segunda rodada do Grupo F, aconteceu no Suncorp Stadium, em Brisbane, Austrália, no último sábado (29). As francesas abriram o placar com um gol da craque Le Sommer, mas a equipe comandada por Pia Sundhage não se deixou abater e conseguiu empatar o jogo com a atacante Debinha.

No entanto, a vitória escapou das mãos do Brasil aos 37 minutos do segundo tempo, quando a zagueira Renard marcou um gol de cabeça, aproveitando uma falha na marcação em uma jogada de escanteio. Foi um momento de tensão para a torcida brasileira, que viu a esperança de um empate escapar no final do jogo.

Destaque da seleção francesa, a presença de Renard no campo era uma incógnita até a divulgação da escalação. A zagueira de 33 anos estava se recuperando de uma lesão na panturrilha, mas conseguiu treinar na véspera da partida e acabou sendo fundamental para a vitória francesa, cabeceando com liberdade e garantindo o gol decisivo.

Com esse resultado, o Brasil caiu para a segunda colocação do Grupo F, com três pontos, ficando atrás da França, que soma quatro pontos. Ainda há chances de classificação, mas a Seleção Brasileira precisará se recuperar e dar o seu melhor no próximo jogo.

Na última rodada da fase de grupos, o Brasil enfrentará a seleção da Jamaica. O confronto será realizado no Melbourne Rectangular Stadium, em Melbourne, na próxima quarta-feira (2), às 7h (horário de Brasília). Será um jogo decisivo para as brasileiras, que precisarão buscar a vitória para garantir sua vaga nas próximas etapas da competição.

Apesar da derrota, a equipe brasileira mostrou garra e determinação durante todo o jogo, e os torcedores seguem confiantes de que a Seleção dará a volta por cima e seguirá em busca do tão sonhado título da Copa do Mundo Feminina.

Da redação, Djhessica Monteiro.