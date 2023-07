Guia de jogos: Sábado de emoção e competição nas séries A e B do Brasileirão; veja onde assistir

Hoje é dia de futebol para os fanáticos de plantão! Com muita bola rolando, os apaixonados pelo esporte têm um prato cheio para aproveitar neste sábado, com destaque para a 17ª Rodada da Série A e a 20ª Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Foto: Reprodução/Internet

Os jogos prometem agitar as torcidas e definir os rumos das equipes na busca pelo título e acesso, respectivamente. E para você não perder nenhum lance, aqui estão os principais confrontos do dia, juntamente com horários e onde assistir:

17ª Rodada do Brasileirão Série A:

16h - Fluminense x Santos (Premiere)

16h - Internacional x Cuiabá (Premiere)

16h - Atlético-PR x Cruzeiro (Caze TV - Youtube e Twitch) e TNT

18h30 - Corinthians x Vasco (Premiere)

18h30 - Fortaleza x Bragantino (Premiere)

18h30 - Atlético-MG x Flamengo (Premiere e Rádio Web Novidade)

20ª Rodada do Brasileirão Série B:

11h00 - Chapecoense x Mirassol (Premiere)

15h30 - Botafogo-SP x Juventude (Premiere)

17h00 - Avaí x Guarani (Premiere)

17h00 - ABC x Londrina (Premiere)

18h00 - Atlético-GO x Sampaio Corrêa (Premiere)

