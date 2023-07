Carrasco: Atlético leva virada no Independência com gol e assistência de Arrascaeta e vê Flamengo assumir vice-liderança

O Atlético perdeu de virada por 2 a 1 para o Flamengo na noite deste sábado (29) no Independência, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado amplia a sequência ruim do time alvinegro na temporada, enquanto os visitantes chegaram à vice-liderança do Brasileirão.

Foto: Alexandre Guzanshe/EM D.A PRESS

Empurrado pela torcida, o time alvinegro abriu o marcador no primeiro tempo, com o atacante Paulinho. Já no segundo, depois da entrada do meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta, decisivo com um gol e uma assistência para o lateral-direito Wesley, o Flamengo conseguiu a virada.

O Galo, que agora não vence no ano há nove jogos, continua na 13ª posição, com 21 pontos. Já o Flamengo agora soma 31 e ultrapassou o Grêmio, novo terceiro colocado que tem dois jogos a menos e 29 pontos na tabela.

Na quarta-feira (2), o Galo volta a campo, mas pela Copa Libertadores. No Mineirão, em BH, o time faz o primeiro confronto das oitavas de final contra o Palmeiras. Já o Flamengo enfrentará o Olimpia-PAR na quinta-feira (3), às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, também pelas oitavas da "Liberta".

Time alterado

Para encarar o Flamengo no Horto, o técnico atleticano Felipão promoveu mudanças na equipe em relação ao time da derrota pelo Grêmio em Porto Alegre - no último sábado (22), na Arena do Grêmio, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Na zaga, Mauricio Lemos deu lugar a Jemerson; na lateral esquerda, Guilherme Arana voltou a ser acionado após cumprir suspensão; no meio de campo, Matías Zaracho, recuperado de lesão, iniciou entre os 11; e Renzo Saravia entrou no lugar de Mariano, por opção.

Reencontro com Sampaoli e Allan



A noite também foi marcada pelo reencontro da torcida atleticana, que lotou o Independência, com o técnico argentino Jorge Sampaoli e com o volante Allan. Agora no clube carioca, ambos receberam xingamentos logo que pisaram em campo.

O jogador, titular desde que chegou ao Galo em 2020, fez 170 partidas e foi peça fundamental nas conquistas recentes do clube alvinegro. Pela saída para o rival, ele foi chamado de mercenário pelos torcedores.

Situação das equipes no Brasileirão



Com 21 pontos, o Atlético iniciou a rodada na 13ª colocação. Até então sem vencer há oito jogos na temporada, sete apenas no Brasileirão, os mineiros buscavam também a primeira vitória sob comando de Luiz Felipe Scolari.

O Flamengo, por sua vez, chegou a BH com jejum de três jogos na Série A. Com 28 pontos, o time era o terceiro colocado antes de a bola rolar.

Intensidade total



A partida começou bem elétrica no Independência. Com a força da torcida nas cadeiras, o Galo partiu para cima do Flamengo nos minutos iniciais.

Aos 15, o atacante Hulk quase abriu o placar. A cobrança de falta, porém, parou na trave. No rebote, o zagueiro Jemerson cabeceou para cima. Motivo para incendiar a torcida.

Gol do Galo!



Aos 32, após linda enfiada de Saravia, o atacante Paulinho entrou livre na área e estufou a rede. A festa foi grande, dentro e fora de campo.

Quase!



Aos 40, foi Saravia que recebeu grande passe. Na mesma situação de Paulinho, o lateral parou no goleiro flamenguista e perdeu a chance de ampliar o placar. A jogada seguiu com duas cobranças de escanteio não aproveitadas pelos donos da casa.

Segundo tempo



Logo no início da segunda etapa, o técnico Jorge Sampaoli acionou o meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta para tentar empatar o confronto.

Quase amplia



Aos 12 minutos, Hulk chutou forte e quase ampliou. No rebote, o atacante argentino Cristian Pavón obrigou o arqueiro adversário a fazer grande defesa e espalmar para escanteio.

Levantou a torcida!



Após linda jogada, Zaracho chapelou Arrascaeta duas vezes, emendou outro em Allan. Pavón, lá na frente, mais uma vez teve grande oportunidade. Mas parou no goleiro. A torcida foi à loucura.

Everson salva!



Aos 18, o atacante Bruno Henrique entrou livre na área e chutou para grande intervenção do goleiro Everson. O camisa 22 salvou o que seria o empate dos rubro-negros.

Segue a pressão



Nos minutos seguintes, o jogo continuou quente. Querendo mais gols, o Galo seguiu pressionando os cariocas, principalmente do lado esquerdo, com Pavón.

Apagão crucial



Comandado por Arrascaeta, a partir da metade do segundo tempo, o Atlético viu o Flamengo melhorar. O time flamenguista começou a ficar mais com a bola e ficar "confortável" na partida.

Carrasco: Arrascaeta decisivo



O primeiro baque no Independência veio aos 34 minutos do segundo tempo. De falta, Arrascaeta que sempre apronta com o Galo, empatou o jogo. Oito minutos depois, após boa jogada do Flamengo, o meia uruguaio deu belo passe ao lateral-direito Wesley, que tocou por cobertura na saída de Everson e concretizou a virada.

Pressão final



Encurralado, o Atlético tentou, nos minutos finais, mudar o cenário. Contudo, impactado pela resposta do Flamengo, o time alvinegro não conseguiu reagir e foi derrotado em casa pelo rival.

Atlético 1 x 2 Flamengo

Atlético

Everson; Renzo Saravia (Mariano, 25’ do 2ºT), Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio (Alan Kardec, 46’ do 2ºT), Rodrigo Battaglia (Alan Franco, 28’ do 2ºT) e Matías Zaracho; Cristian Pavón (Alisson, 46’ do 2ºT), Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Leo Pereira (Pablo, intervalo) e Filipe Luís (Thiago Maia, 35’ do 2ºT); Allan, Gerson, Victor Hugo (Luiz Araújo, 19’ do 2ºT), Éverton Ribeiro (Giorgian De Arrascaeta, intervalo) e Bruno Henrique (Éverton, 19’ do 2ºT); Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Sampaoli

Gols

Paulinho (32’ do 1ºT), do Atlético; Giorgian De Arrascaeta (34’ do 2ºT) e Wesley (42’ do 2ºT), do Flamengo

Cartões amarelos

Renzo Saraiva (18’ do 1ºT), Everson (44’ do 1ºT) e Cristian Pavón (48’ do 1ºT), do Atlético; Filipe Luís (14’ do 1ºT), Leo Pereira (24’ do 1ºT), Giorgian De Arrascaeta (35’ do 2ºT), Gabriel Barbosa (47’ do 2ºT) e Matheus Cunha (49’ do 2ºT), do Flamengo

Motivo: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 29 de julho de 2023 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte-MG

Público presente: 22.441 pessoas

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Evandro de Melo Lima

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Transmissão: sportv e Premiere

Da Redação com Itatiaia