Cruzeiro sai na frente, permite duas reações do Athletico e empata pelo Brasileiro

O Cruzeiro desperdiçou mais uma oportunidade de vitória no Campeonato Brasileiro. Depois de abrir 2 a 0, levar o empate, e fazer o terceiro em cima do Athletico-PR, a equipe de Pepa sofreu um duro golpe e ficou no 3 a 3 com o Furacão, na tarde deste sábado (29), na Ligga Arena, pela 17ª rodada.

Foto: Staff Cruzeiro

Os gols celestes foram marcados pelo estreante Arthur Gomes, duas vezes, e Wesley. Madson, Pablo e Fernandinho, de pênalti, deram números finais ao placar.

Com o resultado, o Cruzeiro sobre temporariamente para a 11ª para a 10ª colocação, com 23 pontos em 17 jogos. Mais uma vez o time celeste perde a chance de se aproximar do G-4.

Já o Athletico-PR cai da quinta para a sexta colocação, com 27 pontos. Com o decorrer da rodada, o time paranaense pode perder mais posições na competição.

Estreias dos reforços

O técnico Pepa apostou no volante Lucas Silva e no atacante Arthur Gomes como titulares. Os dois chegaram recentemente para reforçar o elenco celeste. E a atuação da dupla mereceu destaque.

Matheus Pereira também entrou em campo. O meia-atacante teve poucos minutos para jogar, até pela sua condição física. Foram 13 minutos em campo, com dez toques na bola, quatro passes certos e dois cruzamentos errados, segundo o Sofascore.

Dois gols no primeiro jogo



Arthur Gomes estava em uma tarde iluminada. Em seu primeiro jogo pelo Cruzeiro marcou dois gols e ajudou o time celeste a vencer o Athletico-PR fora de casa. No primeiro tempo, o reforço que veio do Sporting-POR balançou as redes e fez a alegria dos cruzeirenses.

Empate doído para o adversário



Depois de fazer 2 a 0, o Cruzeiro permitiu que o Athletico-PR chegasse ao empate. Com 2 a 2 no placar, Wesley ainda conseguiu fazer um terceiro gol, mas o experiente Fernandinho deu números finais ao placar ao empatar novamente de pênalti. Uma ducha de água fria nos planos dos cruzeirenses.

O jogo



O primeiro tempo foi bem acelerado. O Cruzeiro teve o domínio em maior parte do jogo, com marcação forte e velocidade na saída para o ataque. Arthur Gomes foi o nome da primeira etapa, desnorteando o Athletico-PR logo no começo. Foi dele também o segundo, dando naquele momento boa vantagem para o time celeste.

Por uma bobeira da defesa cruzeirense, Madson diminuiu na reta final da primeira etapa. Vitor Roque, apesar de ter passado em branco nos 45 minutos iniciais, deu trabalho.

No segundo tempo, o Cruzeiro até estava sabendo sofrer, segurando a pressão do do Athletico-PR. Mas, o time de Pepa teve um apagão e, com falhas individuais, acabou sofrendo o empate.

Cronologia do jogo



Aos sete minutos do primeiro tempo, Arthur Gomes abriu o placar. Lucas Silva cobrou escanteio na área, Neris "casquilhou" a bola, que sobrou limpa para Gomes cabecear para o fundo das redes: 0 a 1.

Aos 36 minutos do primeiro tempo, Arthur Gomes ampliou, após boa jogada de Wesley: 0 a 2.

Aos 41 minutos do primeiro tempo, Madson diminuiu para o Athletico-PR, após bobeira da zaga cruzeirense.

Aos 32 minutos do segundo tempo, Cannobio lançou a bola na grande área, Madson recebeu, lançou na segunda trave, e Pablo aproveitou para empatar: 2 a 2.

Aos 36 minutos, Wesley aproveitou passe de Lucas Silva e fez o terceiro do Cruzeiro: 2 a 3.

Aos 42 minutos do segundo tempo, Fernandinho deixa tudo igual novamente, de pênalti. Cannobio havia sido derrubado na área por Rafael Cabral: 3 a 3.

Athletico-PR 3 x 3 Cruzeiro

Athletico-PR

Bento; Madson, Matheus Felipe, Thiago Heleno e Esquivel; Hugo Moura (Fernandinho), Vidal (Erick), Vitor Bueno (Zapelli); Canobbio, Vitor Roque e Cuello (Pablo). Técnico: Wesley Carvalho.

Cruzeiro

Rafael Cabral; Palacios (William), Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado (Matheus Pereira), Lucas Silva (Fernando Henrique) e Mateus Vital (Wallisson); Wesley e Arthur Gomes (Nikão). Técnico: Pepa.

Gols

Arthur Gomes (7 min do 1ºT e 36 min do 1ºT) e Wesley (36 min do 2ºT), do Cruzeiro; Madson (40 min do 1ºT), Pablo (32 min do 2ºT) e Fernandinho (42 min do 2ºT), do Athletico-PR

Cartões amarelos

Vidal (Athletico-PR); William, Rafael Cabral, Wesley e Palacios (Cruzeiro)

Motivo: 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e Horário: 29 de julho de 2023 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR)

Da Redação com Itatiaia