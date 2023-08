Copa do Mundo Feminina: Atletas brasileiras focam na preparação psicológica e física para confronto decisivo contra a Jamaica

Com a Copa do Mundo Feminina 2023 em pleno andamento, as atletas brasileiras estão demonstrando que a preparação para uma competição de alto nível requer um equilíbrio cuidadoso entre o trabalho físico e psicológico. Enfrentando a decisão crucial na terceira rodada da fase de grupos, o Brasil enfrentará a Jamaica no Grupo F em busca da vitória para avançar às oitavas de final.

Foto: Reprodução/Thais Magalhães/CBF

Sob a tutela da técnica Pia Sundhage, algumas das atletas brasileiras optaram por aliar o treinamento psicológico à sua preparação em campo. O objetivo é fortalecer a mente para enfrentar situações de alta pressão durante a competição, onde as emoções estão à flor da pele.

O jogo decisivo contra a Jamaica está marcado para esta quarta-feira (2), às 7h (horário de Brasília), no estádio Estádio Retangular, em Melbourne, Austrália. Para os torcedores brasileiros, a transmissão estará disponível nos canais Globo, Sportv, Ge e Caze TV (YouTube e Twitch).

O Grupo F é liderado pela França, com quatro pontos, seguida pela Jamaica, que também soma quatro pontos. O Brasil ocupa a terceira posição, com três pontos, enquanto o Panamá foi eliminado da competição, sem nenhum ponto conquistado.

O jogo contra a Jamaica é visto como uma oportunidade crucial para a seleção brasileira mostrar toda a preparação física e mental que foi dedicada ao torneio. A confiança refletida em campo pode fazer toda a diferença em busca da vitória e da tão sonhada vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina 2023.

Da redação