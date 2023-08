Eliminação dolorosa: Brasil empata com Jamaica e se despede precocemente do Mundial Feminino

A busca da Seleção Brasileira Feminina por avançar na Copa do Mundo chegou ao fim com um empate sem gols contra a Jamaica na fase de grupos. A equipe não conseguiu superar a defesa adversária, resultando em uma eliminação precoce e reacendendo memórias amargas de eliminações passadas. A falta de efetividade no ataque, apesar da posse de bola, marcou uma atuação decepcionante. Além disso, a partida marcou o último jogo de Marta em Copas do Mundo. Agora, a equipe enfrenta o desafio de se reerguer e buscar futuros sucessos.

Foto: Reprodução/Reuters

A jornada da Seleção Brasileira Feminina na Copa do Mundo chegou a um amargo fim, com um empate frustrante diante da Jamaica na fase de grupos. As esperanças de avançar na competição foram diluídas após uma exibição aquém do esperado, resultando na eliminação precoce da equipe canarinho.

Em um confronto permeado por expectativas e tensão, as jogadoras brasileiras se esforçaram para superar o desafio jamaicano e garantir sua passagem para as próximas etapas do torneio. No entanto, as tentativas foram em vão, culminando em um empate sem gols em Melbourne.

A última vez que o Brasil enfrentou tal desfecho decepcionante na fase de grupos remonta a 1995, tornando esta eliminação um golpe duro para a nação apaixonada por futebol. As ambições eram altas, mas a equipe não conseguiu concretizar suas oportunidades, e o placar inalterado contra a Jamaica selou seu destino no torneio.

Esta é a terceira vez na história que a Seleção Brasileira Feminina não consegue avançar além da fase inicial da Copa do Mundo, reavivando as lembranças amargas de 1991 e 1995. A atuação em campo deixou muito a desejar, sendo considerada uma das performances mais insatisfatórias do Brasil na história do torneio.

A partida foi marcada por oportunidades perdidas tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Apesar da presença de Marta desde o apito inicial, as jogadoras brasileiras não conseguiram romper a sólida defesa jamaicana. Após sete tentativas de finalização ao longo do jogo, a falta de contundência no ataque se mostrou evidente.

A posse de bola, que atingiu 76% a favor do Brasil, não se traduziu em chances claras de gol devido às dificuldades encontradas pela equipe comandada por Marta em romper a linha defensiva adversária. Passe errados e cruzamentos imprecisos minaram os esforços do time brasileiro, resultando em uma atuação abaixo do esperado.

No segundo tempo, o padrão de jogo se manteve, com a batalha travada principalmente no meio-campo. A busca incessante por um gol salvador não foi suficiente para evitar a dolorosa eliminação. Com isso, o Brasil se vê forçado a lidar com a desilusão de mais uma Copa do Mundo Feminina encerrada antes do esperado.

Última Copa de Marta

Além disso, a partida marcou o último capítulo da renomada carreira de Marta em Copas do Mundo, adicionando um tom agridoce a este desfecho desanimador para o futebol feminino brasileiro.

Da redação, Djhessica Monteiro.