Acordo definitivo entre Cruzeiro e Mineirão será firmado este mês com mediação governamental

A tão aguardada resolução da complexa questão burocrática entre o Cruzeiro e a Minas Arena, consórcio responsável pela gestão do Estádio Mineirão, está prestes a se concretizar, estendendo-se até o final de 2025. Fontes confiáveis confirmaram ao O Tempo Sports que o contrato definitivo entre ambas as partes será formalmente assinado ainda neste mês, com a mediação ativa do governo do estado de Minas Gerais.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

O Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Pedro Bruno Barros de Souza, ratificou a informação em entrevista exclusiva. Ele esclareceu que, embora a previsão inicial fosse para julho, quando ocorreu a última reunião do comitê designado para solucionar o impasse, a assinatura foi postergada.

No final de abril deste ano, tanto o clube quanto o estádio anunciaram um entendimento mútuo, marcando um ponto crucial nessa saga. Nessa ocasião, foi firmado um acordo preliminar delineando os termos comerciais essenciais, que servirão de alicerce para o contrato definitivo, cuja consolidação é iminente.

Este desenvolvimento permitiu ao Cruzeiro voltar a realizar partidas no icônico Gigante da Pampulha, revertendo um hiato que se estendia desde novembro de 2022. A principal questão que retardava o desvincular do clube celeste com a empresa administradora envolvia a distribuição de receitas comerciais, como aquelas provenientes de camarotes, estacionamento e estabelecimentos gastronômicos.

Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, declarou entusiasmado: "Este acordo representa um avanço significativo nas negociações comerciais, reconhecendo a importância do nosso clube e marcando o nosso retorno triunfal ao Mineirão." Complementando o pensamento, Samuel Lloyd, diretor comercial da Minas Arena, acrescentou: "O governo desempenhou um papel essencial, intermediando as negociações com dedicação, o que evidencia um frutífero diálogo colaborativo, fundamental para o regresso do Cruzeiro à sua emblemática casa, o Gigante da Pampulha."

E quanto aos espetáculos musicais?

Através da intervenção do governo estadual e em consonância com o Cruzeiro, a Minas Arena comprometeu-se a reestruturar a programação de shows, evitando impactos no gramado que poderiam prejudicar tanto os jogos quanto o estado do campo.

Até o término de 2023, somente um único concerto está agendado no interior do estádio: em 8 de novembro, uma quarta-feira, com a performance do renomado cantor Roger Waters. A partir do próximo ano, tais eventos serão ainda mais raros.

Quanto aos jogos, apesar do acordo, o Cruzeiro manterá a autonomia para escolher o local de suas partidas, independentemente da competição, podendo optar pelo Estádio Independência, onde já estabeleceu um vínculo com o América, detentor da infraestrutura, durante o corrente ano.

Em 2023, o Cruzeiro enfrentou três partidas no Mineirão, sofrendo derrotas contra o Fluminense e o Fortaleza pelo Brasileirão Série A, e contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Os dois próximos embates já têm local definido: enfrentará o Botafogo no domingo (6/8) às 18h30 e o Corinthians no sábado, 19 de agosto, às 21h.

Da redação

*Com informações de O Tempo Sports