Decisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador promete muita emoção no próximo domingo

O próximo domingo será de festa do futebol amador na Arena do Jacaré. Chegou o momento da grande decisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador que resgatou a tradição de rivalidades regionais. Montreal e Paraopeba disputam o título a partir das 10h, na Arena do Jacaré. A entrada é gratuita e o torcedor ainda poderá curtir o show de Rafael Torres.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A semifinal foi dentro das expectativas e marcada por grandes duelos. Pela chave Sete Lagoas, o Montreal venceu o União Alvorada por 6 a 5 na cobrança de penalidades, no tempo normal o jogo ficou empatado em 1 a 1. Já na chave regional, o Paraopeba venceu o Cachoeirense por 3 a 1. União Alvorada e Cachoeirense disputam a 3ª colocação, também no domingo, a partir das 8h30. “Que competição maravilhosa. Nosso futebol amador regional já foi um dos mais tradicionais de Minas Gerais e esta edição foi o primeiro passo para conquistar novamente este lugar de destaque. Parabéns aos participantes, organizadores e boa sorte aos finalistas”, comentou o secretário adjunto de Esportes, Marcelo Cooperseltta.

A competição reuniu 12 equipes divididas em dois grupos. A chave de Sete Lagoas teve: River, Ideal, Democrata (Sub-20), Coritiba, Montreal e União Alvorada. Já a regional foi representada por Paraopeba, Cachoeirense, Inhaumense, Sertanejo (Prudente de Morais), Cristalino (Pompéu) e São Sebastião de Pindaíbas. Os principais artilheiros são Luciano Moreira (União Alvorada) com cinco gols e Fernando Augusto (Curitiba) e Gustavo Henrique (Paraopeba) com quatro gols cada.

O Campeonato Municipal de Futebol Amador é coordenado pela Socó Esportes e tem o apoio do Democrata e da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer, e da Liga Eclética Desportiva de Sete Lagoas. Todas as informações da competição podem ser acessadas no perfil do Instagram @campeonatoamador7l.

Com Prefeitura de Sete Lagoas