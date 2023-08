Prefeitura realiza 6ª Copa do Servidor com organização da Liga Eclética em setembro

Está chegando com muitas novidades a 6ª edição da Copa do Servidor Municipal, promovida pela Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes, e com organização da Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana (LEDS). Serão duas categorias e as inscrições individuais ficarão abertas entre os dias 10 e 24 de agosto.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A Copa do Servidor Municipal é uma das competições de futebol mais tradicionais da cidade reunindo servidores da Prefeitura, SAAE, Codesel, Câmara Municipal e também de empresas parcerias da administração (Litucera e Arcolimp). As inscrições serão realizadas nas próprias secretarias por meio de um QRcode. “Cada atleta deverá confirmar sua inscrição e uma comissão será responsável por avaliar a classificação de cada um. Os times serão formados por sorteio, modelo que permite mais equilíbrio na disputa. Torneios tradicionais como Copa 2001 e Copa do Amizade do Clube Náutico utilizam esta metodologia e são sucesso”, explica Tiago Rocha, presidente da LEDS.

As categorias serão 18 a 38 anos ou acima de 39 anos (sênior). Os jogos da modalidade soçaite serão disputados no Recanto do Jacaré e na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). “A copa envolve servidores, colaboradores da Prefeitura e a comunidade, que sempre prestigia as partidas. O nível de competitividade sempre foi muito bom e agora esperamos ainda mais com esta nova regra de divisão de jogadores. Esperamos uma participação expressiva desta edição que terá a organização da conceituada Liga Eclética”, avalia Marcelo Cooperseltta, secretário municipal adjunto de Esportes.

A previsão de inicio da Copa do Servidor Municipal é a primeira semana de setembro. Os vencedores das edições anteriores foram Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (formato futsal) (2012), Câmara Municipal (2015), Codesel (2017), e SAAE (2018 e 2020).

Com Prefeitura de Sete Lagoas