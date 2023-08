Hulk, Felipão e Rodrigo Caetano são punidos em decisão do STJD

O STJD puniu nesta sexta-feira (4) o atacante Hulk, o técnico Luiz Felipe Scolari e o diretor de futebol Rodrigo Caetano. Os profissionais do Atlético tiveram desentendimentos com a arbitragem no clássico contra o América, no início de junho. A 5ª Comissão Disciplinar definiu a pena de cada um durante o julgamento.

Foto: Pedro Souza / Atlético

Hulk

O atacante do Galo ficou apenas na advertência e suspensão de um jogo — que já foi cumprida na rodada seguinte à expulsão. Hulk foi julgado pelo que fez após o apito final do empate por 2 a 2 com o América, com base nos artigos 258, §2º, II e 243-F, §1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).



Hulk se dirigiu à equipe de arbitragem e contestou algumas marcações. Na súmula, o árbitro Wilton Pereira Sampaio afirmou que o atacante disse: “Vocês estão comemorando o quê? O trabalho de vocês foi uma vergonha". O juiz também destacou o pedido de Hulk aos cinegrafistas para filmarem os árbitros, alegando que eles estaria comemorando o resultado do jogo.



Felipão

O técnico do Galo levou dois jogos de suspensão. Com um já cumprido após o cartão vermelho contra o América, Felipão ainda precisa ficar mais uma partida de fora. O treinador alvinegro foi julgado pelos artigos 243-F e 243-F, §1º do CBJD, também pelas críticas à arbitragem durante o clássico.



Ainda no primeiro tempo de jogo, Felipão recebeu um cartão amarelo por reclamação. Quando Wilton apresentou a advertência, o treinador continuou contestando e disse, segundo a súmula: “Você é que deveria me respeitar. Quem tem que receber o cartão amarelo é você”. Quando saiu do campo, afirmou ao quarto árbitro: “Você e ele são uns safados".



Rodrigo Caetano

O diretor de futebol do Atlético foi punido com 60 dias de suspensão pelo STJD. Caetano foi julgado pelos artigos 258-B, 258,§2º, II e 243-F, §1º do CBJD por conta do comportamento que teve durante a partida contra o América no Mineirão.



Segundo a súmula assinada pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio, Rodrigo Caetano reclamou da atuação da arbitragem em três momentos. Antes da partida, no intervalo e após o apito final. "Já sabia que você ia fazer isso, você não é homem", teria dito o dirigente após o jogo, segundo Wilton.

Com O Tempo