Guia de Jogos: Fim de semana intenso no Brasileirão e final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sete Lagoas; saiba onde assistir

Chegou finalmente o aguardado fim de semana, trazendo consigo a promessa de uma dose emocionante de esportes para os aficionados. Para os apaixonados por futebol, está reservada uma rodada eletrizante, com a 18ª rodada da Série A e a 22ª rodada da Série B do Brasileirão. As equipes estão prontas para batalhar pelo domínio no cenário nacional, prometendo jogos intensos e cheios de rivalidade. Além disso, os torcedores de Sete Lagoas têm um compromisso imperdível aguardando por eles: a tão esperada Final do Campeonato Municipal de Futebol Amador, que promete proporcionar momentos de intensidade e celebração. Emoções não vão faltar nas partidas deste emocionante fim de semana.

Foto: Reprodução/Internet

Confira abaixo a lista de jogos programados para este sábado e domingo:

Sábado, 05 de Agosto:

Série A - 18ª Rodada:

16h: Santos x Athletico-PR (Premiere)

18h30: Goiás x Fortaleza (Globo)

18h30: Internacional x Corinthians (Premiere)

21h: Fluminense x Palmeiras (Sportv e Premiere)

Série B - 22ª Rodada:

15h30: Avaí x Criciúma (Sportv)

17h: Ituano x Guarani (Premiere)

17h: CRB x Botafogo - SP (Premiere)

18h: Sport x Novorizontino (Sportv)

Domingo, 06 de Agosto:

Final Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sete Lagoas:

10h30: Montreal x Paraopeba (Rádio Web Novidade)

Série A - 18ª Rodada:

16h: Vasco x Grêmio (Globo)

16h: São Paulo x Atlético-MG (Globo e Rádio Web Novidade)

18h30: Cruzeiro x Botafogo (Sportv e Rádio Web Novidade

18h30: Coritiba x Bragantino (Premiere)

18h30: Bahia x América - MG (Premiere)

20h: Cuiabá x Flamengo (Premiere)

Série B - 22ª Rodada:

15h30: Ponte Preta x Chapecoense (Premiere)

18h: Ceará x ABC (Premiere)

Prepare-se para um final de semana repleto de partidas emocionantes e vibre com cada momento desses confrontos eletrizantes.

Da redação