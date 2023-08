O Atlético venceu o São Paulo em pleno Morumbi. Com gols de Hulk e Pavón, o time conquistou a primeira vitória sob comando do técnico Felipão, chegou aos 24 pontos no Campeonato Brasileiro e encerrou jejum de 10 partidas sem triunfos na temporada.

Foto: Pedro Souza/ Atlético

O Galo volta a campo na próxima quarta-feira (9) para um duelo vital. Contra o Palmeiras, no Allianz Parque, tenta avançar às quartas de final da Copa Libertadores. No jogo de ida, no Mineirão, os paulistas venceram por 1 a 0.

Para seguir vivo no torneio de clubes mais importante da América do Sul, o time precisa vencer por dois ou mais gols de diferença, para avançar no tempo normal; com um gol de diferença, a vaga será decidida nas penalidades máximas. Empate ou qualquer vitória palmeirense, dá a classificação aos comandados do técnico Abel Ferreira.

10 jogos sem vencer

Pressionado, o Galo entrou em campo precisando quebrar série de 10 partidas sem vencer. A última vitória do Alvinegro foi em 6 de junho, contra o Alianza Lima, no Peru. O triunfo, ainda sob comando do técnico Eduardo Coudet, foi na penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores.

Primeiro tempo bom para o Galo

Nem o atleticano mais otimista poderia esperar um início de jogo tão bom. Logo aos três minutos, Hulk abriu o placar com um golaço. Cobrando falta quase do meio de campo, o camisa 7 acertou uma bomba e não deu chance ao goleiro Rafael. Veja o vídeo:

Atlético vence o São Paulo no Morumbi e quebra jejum de 10 jogos sem vitórias sob o comando de Felipão pic.twitter.com/wqsqmimKC1 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) August 6, 2023

Antes do tento dos visitantes, os donos da casa começaram em ritmo frenético e partiram para cima. E quase iniciaram na frente.

Num duelo bastante dinâmico e disputado, o placar poderia ter sido modificado. As duas equipes criaram boas oportunidades, mas não conseguiram estufar a rede.

Lucas acionado

Acionado pelo técnico Dorival Jr., o meia Lucas reestreou pelo Tricolor Paulista já na volta do intervalo. Nos 20 primeiros minutos, ele foi o nome do jogo, empurrando o time da casa para buscar o empate.

Aos 17, ele bateu falta da intermediária e quase 'correu para abraço'. A bola, porém, passou raspando o travessão de Matheus Mendes.

Calleri na trave

Aos 19, foi a vez do argentino Calleri quase empatar o confronto. O chute, porém, parou na trave direita de Mendes, que encostou na bola e evitou com que ela fosse parar no fundo da rede.

Pênalti para o Galo! Pavón amplia!

Aos 21, o reestreante Lucas fez besteira. Ele tentou parar o meia Patrick, que entrara na área, e acabou cometendo a penalidade máxima.

Na cobrança, Hulk deixou para Pavón a missão. O argentino, com muita tranquilidade, não deu chance a Rafael. A bola foi para o lado direito e o goleiro para a esquerda.

Na comemoração, Pavón chutou a bandeirinha de escanteio, como já fez em terras mineiras, e recebeu cartão amarelo.

Galo segura placar

Nos minutos seguintes, o Galo segurou o ímpeto do Tricolor e, apesar de alguns sustos, conquistou grande vitória fora de casa.

Inacreditável!

Aos 37 minutos, Hulk perdeu chance incrível! Praticamente impossível de ser desperdiçada. Após cruzamento de Patrick, sem goleiro, cara a cara para as redes, o camisa 7 chutou por cima e não fez o terceiro do Galo.

São Paulo 0 x 2 Atlético

São Paulo

Rafael; Rafinha(Alexandre Pato), Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Talles Costa (Lucas) e Michel Araújo (David); Luciano e Calleri.

Atlético

Matheus Mendes; Saravia, Jemerson (Mauricio Lemos), Igor Rabello e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia, Hyoran (Patrick); Paulinho (Igor Gomes), Pavón (Edenilson) e Hulk (Alan Franco).

Gol: Hulk, aos 3 minutos do primeiro tempo, para o Atlético; Pavón, aos 26 do segundo tempo, apliou

Cartões amarelos: Rafinha, Beraldo, Nestor, Rafinha, David, Pablo Maia, Diego Costa (SAO); Jemerson, Battalgia, Saravia (CAM)

Data e horário: 6 de agosto de 2023 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Morumbi, em São Paulo-SP

Motivo: 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA/RJ) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Árbitro de vídeo - VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA/PR)

Público: 53.460 presentes

Renda: R$ 2.893.522,50