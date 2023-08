Cruzeiro domina líder Botafogo, mas só empata em casa pelo Brasileiro

O Cruzeiro fez uma grande partida, dominou o Botafogo, marcou bem, mas parou em Lucas Perri e ficou no empate por 0 a 0 com o líder do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, na 18ª rodada da competição. Nos acréscimos, o goleiro do time carioca dez duas grandes defesas para impedir a vitória celeste.

Foto: Staff Cruzeiro

A equipe cruzeirense teve como destaques o volante Lucas Silva, o meia-atacante Matheus Pereira e o atacante Arthur Gomes.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 24 pontos em 18 jogos, caindo para a 11ª colocação. O Botafogo segue na liderança com 44 pontos, 13 de diferença para o Flamengo, vice-líder, que tem um jogo a menos.

O Cruzeiro volta a campo apenas na segunda-feira da próxima semana (14). A equipe celeste visita o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, às 19h (horário de Brasília).

Já o Botafogo volta a jogar pelo Brasileirão no próximo sábado (12), às 21h, contra o Internacional, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Antes, porém, a equipe tem confronto pela Copa Sul-Americana. Na quarta-feira (9), a equipe visita o Guaraní-PAR, no Defensores del Chaco, às 19h.

Primeiro tempo

O Cruzeiro dominou o primeiro tempo, teve mais posse de bola e acuou o Botafogo no campo defensivo. O time celeste não mostrou precipitação nas jogadas na etapa inicial, não teve erros capitais, e, dessa forma, evitou dar ao adversário o que ele mais espera: uma chance.

Com isso, foram três finalizações do Cruzeiro no primeiro tempo e nenhuma do Botafogo. O goleiro Anderson foi mero espectador do jogo.

O substituto de Rafael Cabral chamou a atenção quando caiu em campo, sozinho, aos 26 minutos. Depois de receber atendimento médico, o jogo recomeçou.

Artilheiro do Botafogo machucado

Artilheiro do Botafogo e do Campeonato Brasileiro com 13 gols, Tiquinho Soares se lesionou aos 43 minutos e foi substituído por Lucas Fernandes.

Segundo nota do Botafogo, “Tiquinho Soares sofreu uma entorse no joelho esquerdo e será reavaliado com exames. O atleta iniciou tratamento já no vestiário do Mineirão”.

Segundo tempo

O Cruzeiro começou a etapa número dois com a mesma intensidade que havia terminado o primeiro tempo.

A história da etapa dois se repetiu até os 25 minutos, quando o Cruzeiro mudou bastante com as substituições e acabou perdendo fôlego.

O time celeste diminuiu o ritmo, mas seguiu em cima do Botafogo. O setor defensivo celeste é que precisou ficar mais atento, já que os cariocas ganharam mais espaço com as brechas dadas pelo Cruzeiro.

No fim das contas, principalmente com ótima atuação do goleiro Lucas Perri, o 0 a 0 ficou como o placar do jogo.

Novo bandeirão

A torcida do Cruzeiro estreou um novo bandeirão no duelo deste domingo. No setor amarelo superior do Mineirão, uma bandeira gigante subiu mostrando a frase: “somos Cruzeiro”.

A iniciativa foi da Máfia Azul, a maior organizada do clube.

Estreia como titular

Grande contratação do Cruzeiro na janela de transferências, o meia-atacante Matheus Pereira fez sua primeira partida como titular. O camisa 96 havia jogado apenas 13 minutos em sua estreia pelo clube, na rodada passada, nos 3 a 3 com o Athletico-PR.

Cruzeiro de "técnico novo"

Como Pepa estava suspenso, já que foi expulso contra o Athletico-PR, o auxiliar Samuel Correia foi o responsável por comandar o Cruzeiro no duelo com o Botafogo.

Samuel Correia tem de 42 anos e trabalha com Pepa desde 2019. No clube celeste, o profissional é responsável pela criação de jogadas e pelo monitoramento de bolas paradas da equipe.

A dupla já trabalhou no futebol português ao vestir as camisas do Paços de Ferreira e do Vitória de Guimarães. Na sequência, eles estiveram juntos no Al-Tai, da Arábia Saudita.

Cruzeiro x Botafogo

Cruzeiro

Anderson; William (Palacios), Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado (Mateus Vital), Lucas Silva e Matheus Pereira (Nikão); Arthur Gomes (Paulo Vitor) e Gilberto (Papagaio). Técnico: Samuel Correia.

Botafogo

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Janderson) e Eduardo; Júnior Santos (Segovia), Victor Sá (Carlos Alberto) e Tiquinho Soares (Lucas Fernandes). Técnico: Bruno Lage.

Cartões amarelos: Luciano Castán (Cruzeiro); Marçal, Tiquinho Soares (Botafogo)

Motivo: 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 6 de agosto de 2023 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Público: 44.759 pessoas

Renda: R$ 2.368.777,50

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rafael Traci (Fifa-SC)

Da Redação com Itatiaia