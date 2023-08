Montreal vence nos pênaltis e é campeão do Campeonato de Futebol Amador de Sete Lagoas

O Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sete Lagoas teve um desfecho emocionante no domingo 06/08. Durante a final, o jogo terminou em 0 a 0 no tempo normal. Mas nas penalidades o Montreal de Sete Lagoas fez 3 a 2 sobre o Paraopeba com três defesas do goleiro Elisson, eleito melhor goleiro da competição, e ficou com o título. A equipe do União Alvorada ficou com o terceiro lugar e a artilharia de Biro Biro.

Montreal posa com o troféu de campeão do Amador de Sete Lagoas. Foto: Vinícius Oliveira.

O primeiro e segundo tempo foram equilibrados, com os dois finalistas se estudando bastante e com sólidez na defesa ao não tomarem gols. Tanto o Montreal quanto o Paraopeba chegaram a essa decisão após empates seguidos de pênaltis (eliminando União Alvorada e Cachoeirense, respectivamente).

Nas penalidades da grande final, Elisson (Montreal) começou defendendo a cobrança de Gabriel (Paraopeba) no canto esquerdo baixo. Alisson, Preto e Claudino marcaram a favor do Montreal. Erick cobrou para fora, num chute rasteiro à direita do gol.

Marcinho e Talisson converteram suas cobranças pelo lado do Paraopeba. Mas Elisson (Montreal) também pegou o chute de Turiba e fez a defesa decisiva na cobrança de Da Roça. Final de jogo, Montreal 3 x 2 Paraopeba nos pênaltis.

Veja como ficaram a classificação e premiações:

Campeão: Montreal, com Prêmio de Melhor Goleiro do Campeonato para Elisson

Paraopeba Terceiro Lugar: União Alvorada, com Artilharia do Campeonato para Biro Biro

O Paraopeba foi vice-campeão do Campeonato de Futebol Amador de Sete Lagoas. Foto: Vinícius Oliveira.

Caio valace, Duílio de Castro e Marcelo Cooperselta entregam prêmios de artilharia e terceiro lugar para o União Alvorada no Campeonato de Futebol Amador de Sete Lagoas. Foto: Vinícius Oliveira.

*Matéria atualizada às 10h03 - 07/08/2023.

Da Redação, Vinícius Oliveira