Ellen Gomes: dedicação, disciplina e determinação no caminho do fisiculturismo

O cenário do fisiculturismo no Brasil está em pleno florescimento, impulsionado por um crescimento exponencial que atrai apaixonados e dedicados entusiastas, como a setelagoana Ellen Gomes (@ellengog). Uma empresária e atleta de destaque na categoria Bikini, Ellen não apenas conquistou prestigiosos títulos em eventos renomados, mas também compartilha suas experiências e perspectivas valiosas em uma entrevista exclusiva ao portal SeteLagoas.com.br. Com uma trajetória marcada por desafios superados e uma determinação inabalável, Ellen Gomes destaca como a persistência e a busca constante pelo equilíbrio moldaram tanto sua jornada no fisiculturismo quanto em sua vida pessoal e profissional.

Foto: Reprodução/@davisandman

Ellen Gomes, de 32 anos, é uma empresária à frente da marca de moda fitness "FeelPro Brasil", além de se destacar como atleta na categoria Bikini. Sua dedicação e habilidade a levaram a alcançar o pódio em prestigiosos eventos, incluindo o " Encontro de Gigantes 2023", "MuscleContest BH 2023" e " Maradona Classic Show 2022".

Há cerca de um ano, Ellen Gomes mergulhou de cabeça no mundo do fisiculturismo, e seu comprometimento e paixão pela modalidade rapidamente a levaram aos palcos em sua estreia em novembro de 2022. "Com a vivência de 10 anos de treino, chegou o momento que queria me envolver de forma mais próxima com o esporte, e essa experiência se tornou incrível", ressalta a atleta.

Seu objetivo no fisiculturismo vai além dos troféus e medalhas. "O meu principal objetivo pessoal no fisiculturismo é me manter motivada e motivar pessoas a cuidar do corpo e também se desafiarem, superarem as barreiras em relação ao corpo e à mente."

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Ela está se preparando para um evento de nível nacional, buscando aprimorar suas habilidades e conquistar um lugar de destaque.

No entanto, o caminho não é fácil. Ellen compartilha que o maior desafio é manter a disciplina: "Para mim, o maior desafio de ser fisiculturista é o domínio próprio, cumprir todo o planejamento alimentar, de treinamento, conciliando com as rotinas do dia a dia, por ainda não ser uma atleta profissional."

"E isso é tão desafiador e gratificante, descobrir os limites e superar com sabedoria, às vezes dando um passo atrás para seguir em frente e ser capaz", conclui.

Ellen, que além de atleta é também uma entusiasta da moda, fundadora de sua própria marca de roupas fitness, revelou que encontrar o equilíbrio entre treinos intensos, vida pessoal e carreira tem sido um desafio constante. "Atualmente, esse é o ponto mais delicado da minha vida, porque é uma rotina muito corrida e, apesar de não viver somente do esporte, tenho que ter a dedicação máxima para alcançar os objetivos, ainda que seja atleta amadora. E dentro da minha rotina busco equilibrar todas as tarefas a serem feitas. Confesso que não dou conta de tudo, mas tento conciliar de alguma forma", compartilha Ellen.

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

No que diz respeito ao treinamento, a atleta destaca a musculação como seu principal método, realizando treinos intensos e específicos com a orientação de um profissional dedicado. "A musculação com treinos intensos é meu principal método, com um acompanhamento profissional dedicado, trabalhamos pontos específicos do meu físico, priorizando requisitos da minha categoria (Bikini)", afirma. A constância, de acordo com Ellen, é a chave para o sucesso no fisiculturismo. "A melhor forma de obter resultados para o fisiculturismo e em todo esporte, sem dúvida, é a constância. Levando em consideração a individualidade biológica, cada um precisa trabalhar suas dificuldades e, para isso, a orientação profissional é fundamental."

Ellen destaca a importância da nutrição orientada por profissionais em sua preparação competitiva, com foco em refeições simples e suplementos como Whey protein e creatina. Ela adota uma abordagem preventiva para lesões, "Tenho acompanhamento de personal trainer 2x na semana, de uma médica especialista em medicina da dor e de uma fisioterapeuta. Através do acompanhamento e orientação desses profissionais, nunca tive lesão grave, eles são a base para o meu desenvolvimento no esporte."

Além da determinação física, o fisiculturismo exige uma mentalidade forte e resiliente. Ela revela suas estratégias mentais para lidar com a pressão e a competição: "Um mindset mais apurado é essencial para competição. Procuro evitar a comparação e ter em mente viver a minha evolução e cumprir as minhas metas pessoais, afinal meus objetivos só serão alcançados se eu cumprir o proposto. Ninguém pode fazer por mim o que só eu posso fazer."

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Para aqueles que desejam entrar no mundo do fisiculturismo, ela oferece conselhos valiosos: "Faça o seu melhor nas condições que você tem. E procure orientação de bons profissionais da área. Sonhe grande e explore seu potencial!"

Além do fisiculturismo, a jovem tem paixões e interesses que enriquecem sua vida. "Tenho paixão por moda, a criação de looks me fascina. Através da minha marca de roupas fitness, consigo expressar identidade e proporcionar conforto aos que usam, trazendo o sentimento de ser profissional na prática do seu esporte preferido", revela. Ela também valoriza o tempo com a família e amigos, e encontra maneiras criativas de otimizar seu tempo, como lendo durante os treinos de cardio.

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Quando questionada sobre o futuro do fisiculturismo, a atleta é otimista em relação ao crescimento do esporte no Brasil. "O fisiculturismo brasileiro é uma tendência crescente. Após a pandemia, tem crescido o número de shows e competições profissionais pelo país e tem sido uma ótima oportunidade para a ampliação do esporte. A tendência é que cada vez mais brasileiros representem o país a nível mundial."

Finalmente, a maior lição que Ellen aprendeu com o fisiculturismo transcende as barreiras do esporte: "Sem dúvida, a maior lição que aprendi com o fisiculturismo é a persistência. Não desistir do seu objetivo e ter paciência em fazer o trabalho proposto, construindo resultados."

Da redação, Djhessica Monteiro.