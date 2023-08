Federação define datas dos jogos do Campeonato Mineiro Sub-14 em Sete Lagoas

A Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou a tabela do Campeonato Mineiro de Futebol Sub-14, que este ano conta com a participação de um representante de Sete Lagoas. Com o apoio da Prefeitura – por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes - a equipe Minas Boca/Arena TM vai enfrentar times tradicionais das categorias de base tendo como destaque o confronto com o Atlético, no Estádio Municipal Leia Dias (Campo do Montreal).

Estádio Leia Dias (Campo do Montreal) receberá três jogos da primeira fase

A disputa pelo título será entre 12 equipes: América, Internacional de Minas, Betim, Bétis, Atlético, CAP Patrocinense, Cruzeiro, Siderúrgica, Funorte, Futgol, Manchester e Minas Boca/Arena TM. A equipe de Sete Lagoas também mandará alguns jogos na Arena do Jacaré (veja tabela abaixo). “Definimos dois estádios que representam muito bem a importância do futebol de base para Sete Lagoas. Nosso apoio para escolinhas e torneios que envolvem crianças a adolescentes é contínuo e agora atingimos outro patamar com esta competição de nível estadual”, ressalta Fabrício Frederighi Fonseca, coordenador de Ações e Promoções Esportivas do Município.

Durante o Conselho Técnico, os representantes dos clubes apresentaram sugestões para o formato e datas de início e término e, após votação, ficou definido que os jogos começarão no dia 19 de agosto, com fim da fase de classificação em 4 de novembro. Os oito melhores avançam às quartas de final (11 e 18/11), semifinal (25/11 e 05/12) e final, com ida no dia 9 e entrega do troféu no dia 16 de dezembro.

JOGOS EM SETE LAGOAS

26/08 – Estádio Leia Dias/Campo do Montreal

10h – Minas Boca/Arena TM x Inter de Minas

09/09 – Arena do Jacaré

10h – Minas Boca/Arena TM x Siderúrgica

23/09 – Arena do Jacaré

10h – Minas Boca/Betis

21/10 – Estádio Leia Dias/Campo do Montreal

Minas Boca/Arena TM x Atlético

04/11 – Estádio Leia Dias/Campo do Montreal

Minas Boca/Arena TM x Betim

Com Prefeitura de Sete Lagoas