Atlético joga mal, só empata com Palmeiras e sai fora da Libertadores

O Atlético está fora da Copa Libertadores. Com uma atuação apática no setor ofensivo na noite desta quarta-feira (9), o Galo ficou no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, e foi eliminado do torneio continental nas oitavas de final - o Alvinegro perdeu no Mineirão, em Belo Horizonte, por 1 a 0.

Foto: Pedro Souza/Atlético

O Galo não conseguiu se impor ofensivamente. O time não deu nenhum chute na direção do gol palmeirense e facilitou a classificação do rival, que controlou o jogo sem maiores sustos.

O Palmeiras enfrentará o Deportivo Pereira, da Colômbia, nas quartas de final da Copa Libertadores. Os colombianos eliminaram o Independiente del Valle, do Equador.

O Atlético agora só terá o Campeonato Brasileiro pela frente. No próximo domingo (13), às 11h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, o Galo recebe o Bahia.

Jogo atrasado

O jogo começou com atraso de alguns minutos. O assistente argentino Juan Belatti passou mal e precisou ser atendido por médicos de Palmeiras e Atlético. Ele foi substituído pelo quarto árbitro Pablo Echavarria.

Cartão no primeiro lance

Logo no primeiro minuto da partida, Gabriel Menino, do Palmeiras, cometeu falta dura em Hyoran e foi amarelado.

Everson salva

O Palmeiras, com mais domínio no começo do primeiro tempo, teve três grandes chances. Na primeira, Everson salvou em cabeçada de Gustavo Gómez - no rebote, Artur limpou e chutou raspando a trave. A outra defesa do goleiro atleticano foi em bom chute rasteiro de Dudu.

Saiu lesionado

Ao tentar parar contra-ataque do Palmeiras, o zagueiro Igor Rabello caiu no chão com dores na coxa esquerda e precisou ser substituído por Mauricio Lemos. O defensor chorou ao sair da decisão na Libertadores.

Sem chute ao gol

Apesar da necessidade de vitória, o Atlético não conseguiu dar nenhuma finalização na direção do gol de Weverton, do Palmeiras, no primeiro tempo.

Mudanças no intervalo

Felipão tentou dar vida nova ao Atlético no intervalo. Ele colocou Patrick e Igor Gomes nas vagas de Pavón e Hyoran.

Jogo morno

O Atlético seguiu tentando criar, mas sem muita força ofensiva. O Palmeiras controlava e buscava matar o jogo no contra-ataque.

A melhor chance

O Atlético teve grande chance de abrir o placar. Edenilson deu lindo lançamento para Paulinho, que driblou Weverton e chutou na rede pelo lado de fora.

Resposta

O Palmeiras teve chance em cobrança de falta. O lateral-esquerdo Piquerez bateu bem na bola e acertou o travessão de Everson.

Fim da linha

O Atlético teve a bola no campo de ataque no fim, mas não conseguia chegar com perigo ao gol de Everson. O Palmeiras se segurou até o apito final e eliminou o Galo da Libertadores.

Palmeiras 0 x 0 Atlético

Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez (capitão), Murilo e Joaquin Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael (Richard Ríos, 39’ do 2ºT), Dudu (Zé Rafael, 39’ do 2ºT), Raphael Veiga (Fabinho, 41’ do 2ºT) e Artur; Rony. Técnico: Abel Ferreira

Atlético

Everson; Renzo Saravia (Pedrinho, 37’ do 2ºT), Igor Rabello (Mauricio Lemos, 37’ do 1ºT), Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Rodrigo Battaglia (Edenilson, 29’ do 2ºT) e Hyoran (Patrick, intervalo); Cristian Pavón (Igor Gomes, intervalo), Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Cartões amarelos

Gabriel Menino (1’ do 1ºT), Rony (14’ do 2ºT), Gustavo Gómez (37’ do 2ºT) e Murilo (43’ do 2ºT), do Palmeiras; Renzo Saraiva (32’ do 2ºT) e Edenilson (44’ do 2ºT), do Atlético

Motivo: jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores

Data e horário: 8 de agosto de 2023, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Público presente: 40.527 torcedores

Árbitro: Fernando Rapallini-ARG

Assistentes: Juan Belatti-ARG (Pablo Echavarria-ARG) e Facundo Rodríguez-ARG

VAR: Jorge Baliño-ARG

Da Redação com Itatiaia