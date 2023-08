Estatísticas: confira as probabilidades de queda para a Série B de Atlético, Cruzeiro e América

Quase metade dos jogos do Campeonato Brasileiro 2023 foi disputada. E já tem torcedor com calculadora na mão para ver o que seu time precisa fazer para alcançar 45 pontos que, matematicamente, em todas as outras edições disputadas até aqui, salva o clube da queda para a temida Série B. O TEMPO Sports se adiantou nessas contas e analisou as probabilidades de queda para a Segundona de Atlético, Cruzeiro e América, os mineiros na Série A.

Torcedor mineiro teme queda para a Série B — Foto: Divulgação

O torcedor mais ‘desesperado’ é o do América. O time tem 83% de chances de ser rebaixado, segundo as estatísticas do departamento de matemática da UFMG. E não é para menos: o Coelho, em 18 rodadas, tem apenas duas vitórias, além de ter sofrido 21 gols. A campanha ruim custou a queda do técnico Vagner Mancini, após mais uma derrota na Séria A, na vez, diante do Bahia por 3 a 1.

Em situação um pouco melhor, mas nem tanto, está o Cruzeiro, com 7,9% de chance de voltar para a Segundona. O clube estrelado tem uma campanha praticamente igual à do rival Atlético. Ambos têm 24 pontos e estão na parte intermediária da tabela, com 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas nos 18 jogos. Porém, por ter um saldo de gols melhor, com 21 tentos feitos, ante 19 da Raposa, o Galo tem 7,1% de chances de cair para a Série B.

Últimas 10 rodadas

Se foram analisados os desempenhos de Atlético, Cruzeiro e América nas últimas dez rodadas, dois dos três times estariam na Série B. Nas contas da UFMG, considerando este intervalo, o América seguiria na lanterna, com 22,2% de aproveitamento e o Galo estaria em 17º, com 33,3%. A Raposa escaparia por pouco: com 36,6%, a equipe figuraria na 15ª posição do Brasileiro.

Com O Tempo