Tem interesse em se tornar árbitra de futebol? FMF abre inscrições para curso

O caminho para se tornar uma árbitra de futebol não é dos mais fáceis. E o primeiro passo e se inscrever no curso de formação da profissão. É necessário que o candidato tenha concluído ou esteja concluindo o terceiro ano do Ensino Médio.

Foto ilustrativa/Reprodução: Superesportes

A Federação Mineira de Futebol abriu inscrições para o curso de formação de árbitros de futebol para o segundo semestre deste ano. As inscrições podem ser feitas no próprio site da entidade, (clique aqui). O curso custa R$ 4.000, mais a tava de matrícula de R$ 500, e a previsão de início da turma é em setembro deste ano.

Para se formar árbitro de futebol, é preciso respeitar algumas regras, determinadas pela própria FMF no edital do curso. São elas:

a) Conduta social, reputação e idoneidade ilibadas. b) Dedicação ao Curso.

c) Frequência mínima de 70% nas aulas teóricas e práticas.

d) Atingir 70% das notas individuais em todas as matérias ministradas no curso.

d) Perfil psicológico compatível com a função.

e) Preparo físico adequado.

f) Condições adequadas de saúde física e mental.

g) Ao final o Formando atingindo todos os objetivos, receberá o CERTIFICADO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITRO DE FUTEBOL, podendo ser aceito nos quadros de árbitros da CEAF/MG. E em qualquer Federação do território nacional.

Para outras informações sobre o curso, basta acessar o site da fmf, ou ligar no número. O e-mail de contato é: sejaumarbitro@fmf.com.br.

Com O Tempo