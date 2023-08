Justiça concede uso de força policial em ação contra o ex-jogador Fred

O ex-atacante de Atlético, América e Cruzeiro Fred perdeu uma ação sobre problemas relativos à uma fazenda que lhe pertence em Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, onde foi autorizada o uso de força policial para cumprimento da decisão.

Foto: Extra / Ilustração

A informação é do jornalista Diego Garcia, e publicada no UOL. Segundo a postagem, o problema teroa começado em 2012, após criadores de gado comprarem terrenos próximo a fazenda de Fred e utilizarem uma estrada de servidão que para ter acesso a um curral próximo a propriedade deles. Em maio do ano passo, no entanto, a porteira que controlava o acesso estava trancada.

Ainda de acordo com a publicação, os pecuaristas relatam prejuízos com suas 150 cabeças de gado e resolveram entrar na justiça para garantir o acesso. Com a vitória na justiça, na última quarta-feira (9) um oficial de justiça juntamente com policiais militares realizaram a abertura dos portões.

O ex-jogador não quis se pronunciar sobre o caso.

Da redação com UOL