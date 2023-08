Nos pênaltis América passa Bragantino e segue na Copa Sul-Americana

Em noite de muita emoção, o América se consagrou na disputa por pênaltis em um jogo eletrizante pela Copa Sul-Americana. O Coelho bateu o Bragantino por 4 a 3 nas penalidades, após empate no tempo regular por 3 a 3, na quinta-feira (10), na Neo Química Arena, pelas oitavas da competição internacional.

Foto: IG / Reprodução

O goleiro Matheus Cavichioli foi o grande nome ao defender duas batidas e levou a equipe ao alívio da classificação. Os mineiros, que tinham empatado por 1 a 1 com os paulistas na partida de ida, vão enfrentar o Fortaleza nas quartas de final.

O Bragantino abriu o placar com Sorriso, logo no início, após falha do goleiro Mateus Pasinato. Sob olhares do técnico argentino Fabián Bustos, o América empatou com o atacante Gonzalo Mastriani. Em seguida, Sorriso marcou de novo para o Massa Bruta, mas Éder fez de cabeça e igualou o placar mais uma vez. No segundo tempo, os paulistas ampliaram com golaço de Léo Ortiz e, no último suspiro, Mastriani igualou o resultado de pênalti.

Os minutos iniciais e finais foram os mais eletrizantes da partida. Após o golpe do primeiro gol, o América demorou a encaixar. Com uma formação alternativa, já que o foco a recuperação no Campeonato Brasileiro, o time igualou o Massa Bruta depois das modificações do interino Diogo Giacomini.

Minutos finais eletrizantes do 1º tempo

Logo no início, um lance desenhou os rumos da partida. Léo Ortiz mandou para o ataque, mas o lançamento foi na direção de Pasinato. O goleiro do América teve tempo para dominar e afastar o perigo, mas falhou na decisão e perdeu o controle da bola. Sorriso pressionou e aproveitou a chance para mandar para as redes: 1 a 0.

Com o cenário favorável, o Bragantino ficou mais leve em campo. O time conseguia trocar passes com facilidade e dominou o controle da bola. O América, por sua vez, estava tenso. A equipe mineira teve dificuldades em criar jogadas pelo meio e não chegou com perigo – as tentativas foram, em maioria, em chutes de fora da área.

O América conseguiu se aproximar da área após a entrada de Mastriani, homem de referência no ataque, que equilibrou o jogo. O gol de empate quase saiu após Cleiton falhar e espalmar nos pés do uruguaio.

Nos minutos finais, a partida ganhou agilidade e emoção. Após bate-rebate, Matheusinho aproveitou sobra e invadiu a área. Ele cruzou para Mastriani, que estava chegando sozinho e mandou de primeira para o gol: 1 a 1.

A igualdade não durou. Logo na saída de bola, o América saiu mal, e Juninho Capixaba lançou para área. Sorriso saiu na frente e mandou por cima de Pasinato, que foi mal no lance: 2 a 1.

A vantagem também caiu logo na sequência. Em cobrança de falta, Rodriguinho lançou para a área, e Éder subiu com superioridade para cabecear e buscar o empate mais uma vez: 2 a 2.

Emoção no fim

No intervalo, o goleiro Cavichioli substituiu Pasinato – alteração rara para a equipe. O Bragantino voltou mais ligado e ficou no campo de ataque nos minutos iniciais. O América não apresentou grande produção no início. O time paulista era rápido para chegar à área e ameaçou o goleiro Cavichioli algumas vezes. A pressão deu resultado.

O zagueiro Léo Ortiz tomou posse de bola no meio de campo e conduziu como quis até a grande área, ao driblar a defesa, que não conseguiu acompanhar. Ele bateu colocado e escolheu o canto para balançar as redes: 3 a 2.

Com o placar positivo, o Bragantino diminuiu a intensidade e deu espaço ao América, que equilibrou a posse de bola e se aproximou de igualar a partida, mas não conseguia ser fatal nas finalizações. Mas os minutos finais reservavam grande emoção para a decisão.

Já nos acréscimos, um lance polêmico foi para o VAR. Dentro da área, a bola viajou e acertou o braço de Aderlan. Os jogadores do Coelho reclamaram bastante e, após análise do vídeo, o árbitro assinalou pênalti. Mastriani partiu para a cobrança e converteu: 3 a 3. Com a igualdade, a decisão se encaminhou para os pênaltis – para dar ainda mais emoção à definição.

Pênaltis

Mastriani abriu as cobranças para o América e desperdiçou. Pegou mal e a bola foi para fora. Para o Bragantino, a cobrança de Léo Ortiz parou nas mãos de Cavichioli.

Everaldo partiu para a bola e converteu o primeiro para o Coelho. Lucas Evangelista converteu para o Massa Bruta. Éder bateu forte e afundou as redes para marcar.

Luan Cândido bateu no canto e converteu. Júlio encheu o pé e balançou as redes. Juninho Capixaba bateu no meio e confirmou o gol.

Alê bateu o quinto e converteu. Borbas partiu para a última cobrança, e Cavichioli defendeu para se consagrar.

BRAGANTINO 3 X 3 AMÉRICA

Bragantino

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Luan Patrick; Matheus Fernandes (Jadsom no intervalo), Lucas Evangelista, Bruninho (Thiago Borbas no intervalo), Juninho Capixaba; Eduardo Sasha (Matheus Gonçalves no intervalo), Sorriso (Talisson aos 26 do 2T) e Vitinho

Técnico: Pedro Caixinha

América

Mateus Pasinato (Cavichioli no intervalo); Rodriguinho, Júlio, Éder e Marlon; Lucas Kal (Martínez aos 29 do 2T), Javier Méndez (Mastriani aos 25 do 1T), Juninho, Alê; Matheusinho (Everaldo aos 29 do 2T) e Paulinho Bóia (Benítez aos 29 do 2T)

Técnico: Diogo Giacomini

Motivo: jogo de volta pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo

Gols: Sorriso aos 4 do 1T e aos 47 do 1T, Mastriani aos 45 do 1T e aos 48 do 2T, Éder aos 49 do 1T, Léo Ortiz aos 11 do 2T

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: Sebastian Vela (COL) e Jhon Gallego (COL)

VAR: Yadir Acuña (COL)

Cartões amarelos: Éder, Paulinho Bóia, Rodriguinho, Matheus Gonçalves, Martínez

Com Estado de Minas