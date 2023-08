Atlético vence o Bahia em casa e alcança 2ª vitória seguida no Brasileiro

No domingo (13) em que os holofotes se voltaram aos pais atleticanos, o Galo correspondeu dentro de campo e venceu o Bahia por 1 a 0, no Mineirão. O atacante Paulinho marcou o único gol da partida.

Foto: Pedro Souza/Atlético

Com o triunfo pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari chegou aos 27 pontos e assumiu a 9ª colocação na tabela.

O segundo triunfo consecutivo no Brasileirão também foi importante para quebrar o jejum de seis jogos sem vitória como mandante.

Na próxima rodada da Série A, o Atlético vai ao Rio de Janeiro, local do duelo diante do Vasco. A partida está marcada para domingo (20), às 11h, em São Januário.

Despedida

O duelo diante do Bahia ainda marcou a despedida do Galo do Gigante da Pampulha. A partir do próximo compromisso como mandante, o clube receberá os adversários na Arena MRV, sua nova casa. O primeiro duelo no estádio será diante do Santos, domingo (27), às 18h30.

Primeira grande chance

Em busca do primeiro gol desde os primeiros minutos de bola rolando, o Atlético teve a grande primeira oportunidade aos 13'. Num chute forte, Paulinho obrigou o goleiro adversário a fazer grande defesa e espalmar a bola para a linha de fundo.

Bahia assusta

Aos 19', Cauly foi quem quase abriu o marcador. Num chute de primeira, o atacante do Tricolor só não correu para o abraço porque a bola desviou e mudou a rota.

Volta do intervalo

Com o zero no placar, o técnico Felipão promoveu uma mudança já para a volta do intervalo. O técnico atleticano sacou o volante Otávio e colocou em campo o equatoriano Alan Franco.

Gol da redenção

Bastante criticado pelo gol desperdiçado no Allianz Parque, na eliminação do Atlético para o Palmeiras na Libertadores, o atacante Paulinho se redimiu ao abrir o placar contra o Tricolor. Aos 3' da segunda etapa, ele recebeu livre na pequena área e marcou.

Na comemoração, o camisa 10 foi bastante abraçado pelos companheiros e comissão técnica.

Quase o empate!

Aos 8', o Bahia quase deixou tudo igual. Ex-Atlético, o atacante Ademir fez fila ao fintar os marcadores e obrigou Everson a fazer grande defesa. No rebote, Thaciano finalizou, e a bola saiu pela linha de fundo.

Olha o Galo!

Aos 10', em resposta, Guilherme Arana levantou o torcedor na arquibancada. Em belo chute de fora da área, ele buscou a gaveta, mas a bola passou a poucos metros do gol.

Não, Paulinho!

Inacreditável! Aos 22', o autor do único gol da partida quase ampliou. Livre na área, Paulinho chutou em cima do goleiro do Bahia e perdeu a chance de marcar o segundo.

Passou perto

Já nos acréscimos, Guilherme Arana quase marcou o primeiro gol dele desde que voltou de lesão. O lateral recebeu na entrada da área e finalizou forte. A bola subiu muito e passou por cima do travessão de Marcos Felipe.

Atlético 1x0 Bahia

Atlético

Everson; Mariano, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio (Alan Franco), Battaglia (Edenilson) e Igor Gomes (Patrick); Pavón, Paulinho (Réver) e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Bahia

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Candido; Rezende (Yago Felipe), Thaciano (Léo Cittadini), Cauly e Ademir; Rafael Ratão (Jacaré) e Everaldo (Mingotti). Técnico: Renato Paiva.

Gol: Paulinho, aos 3'2ºT

Cartões amarelos: Otávio, Pavón (CAM)

Público: 29.847

Renda: R$ 978.420,50

Motivo: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 13 de agosto de 2023 (domingo)

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitros: Savio Pereira Sampaio

Auxiliares: Bruno Boschilia e Lehi Sousa Silva

Da Redação com Itatiaia