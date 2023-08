Cruzeiro sofre gol no último lance, perde para o Palmeiras e estende série para cinco jogos sem vitória

Em um jogo altamente equilibrado, o Palmeiras saiu vitorioso sobre o Cruzeiro na noite de segunda-feira (14), no Allianz Parque, em São Paulo, com um placar de 1 a 0. No último momento da partida, Flaco López garantiu o triunfo para a equipe treinada por Abel Ferreira. Consequentemente, o time celeste chegou ao quinto jogo consecutivo sem conquistar uma vitória na Série A do Campeonato Brasileiro.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

Apesar de ter tido maior posse de bola, o Palmeiras viu o Cruzeiro criar mais chances perigosas. O goleiro Marcelo Lomba impediu dois gols certos, com chutes de William e Papagaio, enquanto Wesley desperdiçou a melhor oportunidade da partida.

Com a vitória, o time comandado por Abel Ferreira alcançou 34 pontos na tabela de classificação, enquanto o time de Pepa permaneceu com 24 pontos.

Próximas partidas de Palmeiras e Cruzeiro

O Palmeiras entrará em campo novamente no sábado (19), às 18h30 (horário de Brasília), contra o Cuiabá, em partida fora de casa. Por sua vez, o Cruzeiro receberá o Corinthians, também no sábado (19), às 21h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Vital é dúvida no Cruzeiro

Uma das quatro novidades no time titular, Mateus Vital sentiu uma lesão no ombro direito logo aos seis minutos do primeiro tempo. Após um choque com Jhon Jhon, o meio-campista não pôde continuar em campo e foi substituído por Filipe Machado.

Cruzeiro quase abre o placar

Aos 28 minutos do primeiro tempo, William recebeu um passe e, de média distância, quase marcou um gol excepcional para o Cruzeiro. Com um desvio no trajeto, o goleiro Marcelo Lomba evitou o gol do Cruzeiro no Allianz Parque.

Rafael Cabral evita gol do Palmeiras

Aos 36 minutos, Raphael Veiga recebeu um passe em profundidade e chutou com força em direção ao gol do Cruzeiro. Bem posicionado, Rafael Cabral manteve o placar inalterado.

Papagaio fica perto de marcar um belo gol

Aos 49 minutos do primeiro tempo, Papagaio recebeu próximo à área e finalizou com potência em direção ao gol. A bola estava indo em direção ao ângulo, mas Lomba evitou o primeiro gol do Cruzeiro.

Primeiro tempo equilibrado

No primeiro tempo equilibrado, Palmeiras e Cruzeiro foram para o intervalo com o placar em branco.

De acordo com o Sofascore, enquanto o time de Abel Ferreira teve maior posse de bola (58%), a equipe de Pepa criou mais perigo (3 a 1 em finalizações no alvo).

Palmeiras perde grande oportunidade

Aos 6 minutos do segundo tempo, Raphael Veiga cobrou uma falta no meio de campo e deixou Artur livre. Dentro da área e sozinho, o camisa 14 do Palmeiras chutou por cima do gol de Rafael Cabral.

Bruno Rodrigues retorna ao Cruzeiro

Após não ter sido escalado para os confrontos contra o Athletico-PR e o Botafogo, Bruno Rodrigues voltou a jogar pelo Cruzeiro. Aos 21 minutos da etapa final, o camisa 9 entrou no lugar de Arthur Gomes. Gilberto ocupou a posição de Papagaio, que fez sua estreia como titular.

Wesley desperdiça a melhor chance da partida

Aos 25 minutos, Wesley recebeu um ótimo passe de Lucas Silva em profundidade e, de frente para Marcelo Lomba, perdeu a melhor oportunidade da partida. No momento da finalização, o camisa 11 mandou a bola para fora, ao lado da rede.

Palmeiras marca no último lance

Aos 50 minutos do segundo tempo, Raphael Veiga fez um cruzamento e, devido a um erro da defesa do Cruzeiro, Flaco López marcou o gol da vitória para o Palmeiras. O lance foi analisado pelo VAR, mas não foi constatado impedimento do atacante. Veja o vídeo:

No apagar das luzes: Palmeiras vence o Cruzeiro com gol no último lance da partida pic.twitter.com/w90q93jYul — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) August 15, 2023

Palmeiras x Cruzeiro

Palmeiras

Marcelo Lomba; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Zé Rafael (Flaco López), Gabriel Menino (Richard Ríos), Jhon Jhon (Breno Lopes) e Raphael Veiga; Rony (Endrick) e Artur (Luís Guilherme). Técnico: Abel Ferreira.

Cruzeiro

Rafael Cabral; William (Palacios), Neris, Luciano Castán e Marlon (Kaiki); Matheus Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital (Machado); Wesley, Arthur Gomes (Bruno Rodrigues) e Papagaio (Gilberto). Técnico: Pepa.

Cartões amarelos

Gustavo Gómez e Vanderlan (Palmeiras); Matheus Jussa, Gilberto e Palacios (Cruzeiro)

Motivo: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 14 de agosto de 2023, segunda-feira, às 19h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Da Redação com Itatiaia