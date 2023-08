Prefeitura de Sete Lagoas oferece várias possibilidades para efetivar inscrição na 6ª Copa do Servidor

O secretário municipal Adjunto de Esportes, Marcelo Cooperseltta, e o presidente da Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana (LEDS), Tiago Rocha, estão cuidando de cada detalhe da 6ª edição da Copa do Servidor Municipal, promovida pela Prefeitura de Sete Lagoas. Nesta terça-feira, 15, eles alertaram sobre o prazo para inscrições individuais que estão sendo realizadas de maneira online e ainda ressaltaram sobre novidades para deixar o torneio ainda mais competitivo.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Serão duas categorias: 18 a 38 anos ou acima de 39 anos (sênior). Poderão participar servidores da Prefeitura, SAAE, Codesel, Câmara Municipal e também de empresas parcerias da administração (Litucera e Arcolimp). “Será o melhor campeonato entre servidores de todos os tempos. Mudamos a metodologia de divisão das equipes para garantir mais equilíbrio e integração. Outro diferencial será a organização da Liga Eclética, que é uma referência em toda a região”, explica Marcelo Cooperseltta.

As inscrições de maneira online podem ser realizadas no site oficial da Prefeitura (www.setelagoas.mg.gov.br) ou nos próprios setores, pelo telefone celular, quando os interessados devem ler um QR Code disponibilizado em cartazes. “As inscrições são individuais e os times serão definidos por sorteio. Cada atleta será classificado por uma letra. Além de maior equilíbrio, teremos uma verdadeira interação entre todos”, avalia Tiago Rocha.

Os jogos da modalidade soçaite serão disputados no Recanto do Jacaré, Associação dos Ferroviários e na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). As inscrições serão encerradas no dia 28 e o torneio tem previsão de início para primeira semana de setembro. “Não teremos um setor contra o outro como nos anos anteriores. A forma correta para fortalecer as amizades e as relações”, destaca Marcelo da Cooperseltta. “Todo mundo junto e misturado”, completa Tiago Rocha.

Com Prefeitura de Sete Lagoas