Câmara de BH aprova liberação de uso do estádio do Atlético

Nesta quarta-feira (16), foi aprovado o projeto de lei que libera a realização de eventos oficiais no novo estádio do Atlético, a Arena MRV. Por 33 votos a 5, os vereadores presentes na Câmara Municipal de Belo Horizonte, aprovaram a proposta que autoriza a operação do estádio antes do cumprimento total das contrapartidas exigidas pelo poder público.

Foto: Atlético / Ilustração

De autoria do vereador Cesar Gordin (Solidariedade), ex-presidente da Galoucura, o projeto beneficia o início das atividades da Arena MRV antes do término das obras viárias no entorno do estádio construído no bairro Califórnia, na região Noroeste da capital.Durante sua fala em plenário, o vereador comemorou a aprovação do projeto:



“Hoje é pra mim um dia muito importante, eu aprendi desde cedo que ser atleticano é acreditar no impossível, torcer contra o vento. Quando eu protocolei esse PL, muita gente veio até mim dizer que não ia dar certo, que não tinha chance. Mas esqueceram quem eu sou e de onde eu vim. O sistema é foda, só quer marginalizar os marginalizados e excluir os excluídos. Mas eu tô aqui pra dar o grito”, disse Gordin.

A primeira partida oficial do novo estádio do Galo será contra o Santos, no próximo dia 27. No início do mês que vem, a Arena já tem dois grandes eventos de música marcados: dia 6, se apresentam Ivete Sangalo e a duplas Jorge & Mateus e Clayton & Romário. Três dias depois, será a vez das bandas Maroon 5 e Jota Quest.

O Estádio Elias Kalil começou a ser construída em 2020 e está pronta para receber os torcedores alvinegros em jogos oficiais. A estreia não oficial ocorreu em 16 de julho, quando foi realizado o jogo das Lendas do Atlético, que contou com a presença de alguns ídolos e ex-jogadores do clube, como Ronaldinho, Reinaldo, Diego Tardelli, entre outros.

Da redação com Hoje em Dia