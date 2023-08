Secretaria Adjunta de Esportes divulga tabela dos primeiros jogos do Jesel 2023

Uma intensa programação de jogos no sábado, 19, e no domingo, 20, marca a abertura dos Jogos Escolares de Sete Lagoas – Jesel 2023. Os ginásios do Unifemm e Vinício Dias de Avelar serão os palcos dos duelos de futsal, handebol e vôlei, de 8h às 16h.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O Jesel foi criado por meio da Lei Municipal nº 8225 com o intuito de exaltar a prática esportiva e auxiliar na formação da personalidade dos estudantes. Este ano, os jogos serão realizados em agosto e setembro contando com 25 escolas e mais de 850 atletas divididos em duas categorias: Módulo I (faixa etária de 11 a 13 anos) e Módulo II (faixa etária de 14 a 16 anos). Também fazem parte das modalidades: Basquete, Vôlei de Praia, Peteca, Tênis de Mesa, Xadrez, Atletismo e Judô.

O Jesel é organizado pela Secretaria Adjunta de Esportes e conta com o apoio de vários profissionais da arbitragem e também professores das próprias escolas. “Vamos começar em grande estilo, com jogos de esportes especializados coletivos que garantem boas disputas e animam os torcedores”, prevê Fabrício Frederighi Fonseca, coordenador de Ações e Promoções Esportivas do Município.

No sábado, 19, a programação será aberta às 8h, no ginásio do Unifemm, com o futsal masculino entre E. E. Deputado Renato Azeredo e E. E. Cândido Azeredo. No ginásio Vinício Dias de Avelar, no bairro Nova Cidade, a abertura também será com o futsal masculino entre Colégio Tiradentes e Regina Pacis. No domingo, às 8 horas, o Unifemm recebe o futsal masculino entre E. E. Mauro Faccio e Impulso e, no ginásio Vinício Dias Avelar, terá Colégio Tiradentes e E. E. Júlio César. O último jogo do dia está programado para às 16h (tabelas em anexo ou no www.setelagoas.mg.gov.br.

ESCOLAS PARTICIPANTES

Municipais:

E.M. Alípio Maciel de Oliveira

E.M. Hilário Pereira da Fonseca

E.M. Dalva Ferreira Diniz

E.M. Professor Galvão – Caic

Estaduais:

E. E. Antônio Francisco

E. E. Bernardo Valadares de Vasconcelos

E. E. Deputado Renato Azeredo

E. E. Dalva Ferreira Diniz

E. E. Doutor Olinto Sátyro Alvim

E. E. Doutor Arthur Bernardes

E. E. Doutor Avelar

E. E. Ensino Médio

E. E. Elza Moreira

E. E. Edith Furst

E. E. José Evangelista França

E. E. Júlio César Reis Oliveira

E. E. Mauro Faccio Gonçalves

E. E. Modestino Andrade Sobrinho

E. E. Prefeito Zico Paiva

E. E. Professor Cândido Azeredo

E. E. Professor João Fernandino Júnior

Colégio Tiradentes

Particulares:

Promove

Regina Pacis

Rutherford

Com Prefeitura de Sete Lagoas