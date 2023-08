Virou moda: Cruzeiro leva gol no último lance e cede empata para o Corinthians no Mineirão

A primeira vitória do Cruzeiro no Mineirão em 2023 escapou no último lance. A equipe celeste vencia o Corinthians até os 52 minutos do segundo tempo, mas cedeu o empate ao time paulista e ficou no 1 a 1, na noite deste sábado, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foto: Staff Cruzeiro

O Cruzeiro abriu o placar no fim do primeiro tempo. Rafael Elias, o Papagaio, recebeu de Bruno Rodrigues e balançou as redes. O time comandado por Pepa segurou a vantagem até o último lance. Romero recebeu na ponta e cruzou para Gustavo Mosquito tocar de cabeça e jogar um banho de água fria na torcida celeste no Mineirão.

O Cruzeiro segue sem vencer no Mineirão no ano. Antes, tinha perdido para Fluminense, Grêmio e Fortaleza e empatado com o Botafogo.

Com o resultado, os comandados de Pepa se mantiveram na 12ª colocação, com 25 pontos. Já o time de Vanderlei Luxemburgo subiu para o 13° lugar, com 24.

Cruzeiro com quatro atacantes

Para o duelo com o Corinthians, o Cruzeiro foi escalado com quatro atacantes. Bruno Rodrigues atuou pela esquerda, Wesley pela direita, Papagaio centralizado e Arthur Gomes flutuou como homem de criação.

Papagaio faz o primeiro gol pelo Cruzeiro

Aos 44’ do primeiro tempo, Wesley puxou um lindo contra-ataque, lançou para Bruno Rodrigues na direita e o camisa 9 acionou Papagaio. O centroavante pegou de primeira, sem chances para Cássio. Foi o primeiro dele com a camisa do Cruzeiro!

Cruzeiro perde chances incríveis

Aos 14' do segundo tempo, após defesa de Cássio em cabeceio de Castán, Papagaio perdeu a chance de fazer o segundo gol do Cruzeiro. O atacante estava livre, mas pegou mal na bola.

Aos 20', Papagaio recebeu passe de Bruno Rodrigues e chutou colocado, mas Cássio encaixou a bola e impediu o segundo gol celeste.

No último minuto da partida, o Cruzeiro teve chance de ampliar a vantagem. O jovem Robert recebeu na cara do gol, mas acertou o travessão de Cássio.

Castigo

O Cruzeiro tinha a bola no campo de ataque, mas o atacante Gilberto foi desarmado. O Corinthians avançou em contra-ataque rápido e a bola chegou em Romero. O paraguaio cruzou para Gustavo Mosquito, de cabeça, tocar de cabeça e deixar tudo igual no Mineirão.

Próximo jogo do Cruzeiro

O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo (27), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, em Porto Alegre. O duelo será válido pela 21ª rodada do Brasileirão;

Próximo jogo do Corinthians

Já o Corinthians agora muda o foco para a Copa Sul-Americana. O time de Vanderlei Luxemburgo receberá o Estudiantes, em São Paulo, na terça-feira (22), às 21h (de Brasília), pelas quartas de final do torneio.

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians

Cruzeiro

Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Bruno Rodrigues (Nikão); Wesley (Robert), Arthur Gomes (Machado) e Papagaio (Gilberto). Técnico: Pepa.

Corinthians

Cássio; Bruno Méndez (Léo Maná), Lucas Veríssimo, Caetano e Bidu; Gabriel Moscardo, Giuliano e Biro (Ruan Oliveira); Rojas (Romero), Wesley (Mosquito) e Felipe Augusto (Giovane). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Gols

Papagaio, aos 44min 1°T (Cruzeiro); e Gustavo Mosquito, aos 52min 2°T (Corinthians)

Cartões amarelos

Arthur Gomes, Lucas Silva e Matheus Jussa (Cruzeiro); Caetano, Biro e Gabriel Moscardo (Corinthians)

Motivo: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 19 de agosto de 2023, sábado, às 21h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Público: 36.202

Renda: R$ 1.813.687,50

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Itatiaia (95,7 FM, 610 AM e YouTube), SporTV e Premiere (pay-per-view)

Da Redação com Itatiaia