Setelagoano é destaque na 3ª edição do Fight Music Show; conheça um pouco mais sobre Rafael 'Mini Man'

No próximo sábado, dia 26, está marcada a aguardada terceira edição do Fight Music Show (@fightmusicshow), um evento que tem agitado o cenário brasileiro! O espetáculo acontecerá com transmissão ao vivo pelo canal Combate a partir das 19h e promete trazer muita emoção para os fãs de luta. Entre os lutadores, destaca-se o jovem atleta sete-lagoano Rafael "Mini Man". Em uma entrevista exclusiva para o SeteLagoas.com, ele falou um pouco sobre sua carreira e seus objetivos. Para continuar acompanhando este jovem atleta, basta segui-lo em suas redes sociais @rafaelminiman.

O Fight Music Show, que rapidamente conquistou sua audiência, estreou com um duelo impressionante entre o famoso humorista brasileiro Winderson Nunes, seguido por mais de 59,2 milhões de seguidores, e a lenda do boxe nacional, Acelino "Popó" Freitas. Agora, na terceira edição, o evento se prepara para elevar ainda mais o nível da competição, reunindo não apenas uma, mas diversas celebridades em uma batalha épica.

Dentre os ilustres participantes confirmados estão Dynho Alves, MC Livinho, Nog Caio (Costa Gold), Pobre Loco, Acelino "Popó" Freitas e Jr. Duble, o sósia de Vin Diesel.

Um dos destaques do evento é Rafael, conhecido como "Mini Man", um jovem de 25 anos natural de Sete Lagoas, que representa a equipe CM System. Esta equipe já foi eleita três vezes como a melhor equipe de MMA do Brasil e é comandada pelo respeitado mestre Cristiano Marcello, que treinou renomadas lendas do esporte, como Wanderlei Silva "Cachorro Loco" e Anderson Silva "Spider".

Rafael não é apenas um talentoso lutador, mas também é reconhecido por sua habilidade em proporcionar espetáculos memoráveis, sendo apelidado de "Show Man". Sua carreira está em ascensão, com impressionantes quatro vitórias consecutivas, sendo três delas no primeiro round. Seu nocaute mais recente, considerado o mais brutal de sua trajetória, ocorreu em uma luta transmitida ao vivo para todo o país, garantindo-lhe o prêmio de melhor luta da noite. Esse desempenho excepcional também o levou a se classificar para o Fight Music Show 3.

Em uma entrevista exclusiva concedida ao SeteLagoas.com.br, o jovem contou um pouco sobre sua jornada no mundo do MMA.

Seu primeiro contato com as artes marciais mistas ocorreu aos 15 anos, quando protagonizou duas lutas amadoras, emergindo vitorioso em ambas por meio de finalizações. Aos 18 anos, fez sua estreia no cenário profissional do MMA. Rafael mencionou que sempre nutriu admiração por notáveis lutadores da época, como Anderson Silva e José Aldo, que estavam no auge de suas carreiras. Essas figuras inspiradoras catalisaram sua paixão pelo esporte.

Sobre sua incansável rotina de treinamento, Rafael compartilhou que se submete a 3 a 4 sessões de treino por dia. Esse esforço contínuo visa mantê-lo em um patamar de excelência, pronto para enfrentar qualquer desafio que possa surgir. " Minhas experiências passadas fizeram eu chegar exatamente aonde estou hoje é ser o atleta que me tornei."

Integrante da conceituada equipe brasileira de MMA, Rafael valorizou a oportunidade de estar entre os melhores, compartilhando a convicção de que essa afiliação o coloca ao lado da elite do esporte. O atleta ainda conta com o apoio da Fort Cred Consórcios. Ele destacou os momentos gratificantes que está vivenciando atualmente, os quais atribui à sua mudança de Sete Lagoas para Curitiba.

Sobre vitórias e derrotas, Rafael considera as vitórias como a principal motivação para seguir em frente, sendo cruciais para a continuidade de sua jornada. Ele enxerga as derrotas não apenas como parte do mundo das lutas, mas também como lições que podem ser aplicadas à vida. Olhando para o futuro, Rafael expressou ambição em se tornar um campeão mundial no UFC, a maior organização de MMA do mundo.

"Só estou começando, tenho certeza de que o destino me reserva grandes coisas" concluiu o jovem atleta.

