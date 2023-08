Guilherme Arana é denunciado por agressão física e pode desfalcar o Galo

O jogador de futebol Guilherme Arana, do Atlético, será julgado pelo STJD devido a uma expulsão por agressão física contra o Goiás. O julgamento ocorrerá na próxima terça-feira. Arana foi denunciado no artigo 254-A, que trata de agressão física durante partidas. Se condenado, pode pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. Apesar disso, ele jogará contra o Santos antes do julgamento, possivelmente o primeiro jogo oficial na nova Arena MRV.

Foto: Pedro Souza / Atlético

O lateral-esquerdo Guilherme Arana será julgado no STJD pela expulsão no duelo contra o Goiás, no dia 20 de julho, em Goiânia. O jogador do Atlético acertou o adversário com uma cotovelada e, por isso, foi denunciado por agressão física.

O julgamento vai acontecer na próxima terça-feira (29) e, com isso, o jogador do Galo estará em campo para o duelo contra o Santos, em jogo que deverá ser marcado como o primeiro confronto oficial na Arena MRV, novo estádio do clube alvinegro.

Guilherme Arana foi denunciado pela Procuradoria do STJD no artigo 254-A, que cita "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente". O Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê punição de quatro a 12 partidas para quem é condenado no artigo.

Depois de Arana cumprir a suspensão automática por conta do cartão vermelho recebido,o jogador poderá levar mais de um jogo de pena e assim ficará fora da partida contra o Athletico-PR, pela 22ª rodada, na Arena da Baixada.

