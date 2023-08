Minas Boca/Arena TM faz primeiro jogo do Mineiro Sub-14 em Sete Lagoas na próximo sábado

O Minas Boca/Arena TM, representante de Sete Lagoas no Campeonato Mineiro de Futebol Sub-14, faz seu primeiro jogo em Sete Lagoas no próximo sábado, 26 de agosto, às 10h, no Estádio Municipal Leia Dias (Campo do Montreal). A partida pela segunda rodada da competição será contra o Inter de Minas.

Arena TM Minas Boca. Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

O Minas Boca/Arena TM conta com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer – para chegar forte na disputa. Na rodada de abertura, disputada no fim de semana, conquistou um importante ponto ao empatar com o CAP Patrocinense por 1 a 1, no Campo do Santa Cruz, em Belo Horizonte. A equipe de Sete Lagoas saiu na frente com gol marcado por Bernardo, mas levou o empate com gol de João Pedro.

A disputa pelo título será entre 12 equipes: América, Internacional de Minas, Betim, Bétis, Atlético, CAP Patrocinense, Cruzeiro, Siderúrgica, Funorte, Futgol, Manchester e Minas Boca/Arena TM. A equipe de Sete Lagoas também mandará alguns jogos na Arena do Jacaré (veja tabela abaixo). “Vamos apoiar nossos garotos nesta que é a mais tradicional competição desta categoria em Minas Gerais. Aguardamos uma grande festa no estádio, que foi totalmente revitalizado pela Prefeitura”, destacou Marcelo Cooperseltta, secretário municipal adjunto de Esportes.

A fase de classificação será finalizada no dia 4 novembro. Os oito melhores avançam às quartas de final (11 e 18/11), semifinal (25/11 e 05/12) e final, com ida no dia 9 e entrega do troféu no dia 16 de dezembro. “Os nossos estádios estão em ótimas condições de receber os jogos não só para atletas, mas também para o público. Continuamos apoiando a base que é tão importante para o futuro do nosso futebol”, destacou Fabrício Frederighi Fonseca, coordenador de Ações e Promoções Esportivas do Município.

1ª RODADA

América 0 x 0 Betim

Atlético 3 x 1 Futgol

Funorte 1 x 0 Betis

Siderúrgica 0 x 6 Cruzeiro

CAP Patrocinense 1 x 1 Minas Boca/Arena TM

Inter de Minas 0 x 0 Manchester

JOGOS EM SETE LAGOAS

26/08 – Estádio Leia Dias/Campo do Montreal

10h – Minas Boca/Arena TM x Inter de Minas

09/09 – Arena do Jacaré

10h – Minas Boca/Arena TM x Manchester

23/09 – Arena do Jacaré

10h – Minas Boca/Arena TM x Betis

21/10 – Estádio Leia Dias/Campo do Montreal

10h - Minas Boca/Arena TM x Atlético

04/11 – Estádio Leia Dias/Campo do Montreal

10h - Minas Boca/Arena TM x Funorte

Com Prefeitura de Sete Lagoas