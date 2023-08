Categorias de base do Democrata, sub-15 e sub-17, estreiam na Copa IMEF

As categorias de base do Democrata, times sub-15 e sub-17 iniciaram as caminhadas no campeonato estadual organizado pelo Instituto Mineiro das Escolas de Futebol (IMEF). O torneio é um dos mais importantes para os jovens atletas. Na primeira rodada, na Arena do Jacaré, no último sábado (19), o time sub-15 ficou no empate sem gols e o sub-17 venceu por 3x0. Os dois jogos foram contra o Juventus, de Pedro Leopoldo.

Foto: Divulgação/ Democrata

Com os resultados das partidas de estreia, as duas equipes aparecem na segunda colocação da chave H. Na sequência da preparação as promessas do sub-15 fazem um amistoso contra o Cruzeiro, nesta sexta-feira (25), em Belo Horizonte. A segunda rodada acontece no próximo dia 03 e os jogos serão contra o Comercial, em Belo Horizonte.

Para o coordenador das categorias de base do Democrata, Ricardo Barros, a participação do “Jacarezinho” na competição, que é de alto nível, é muito importante. “Reforça o nosso trabalho de formação e é mais um passo na execução do planejamento estratégico de reconstrução das categorias de base”.

Para Barros, o objetivo do Democrata é movimentar a base “para que, em breve, tenhamos maior consistência para alçarmos voos mais altos na reestruturação do Clube por meio da base". Mais informações sobre o torneio estão disponíveis no site imefmg.com.br. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho das categorias de base do Jacaré é só acessar a página @democratanabase no Instagram.