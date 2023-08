Dia de festa: Atlético bate o Santos na inauguração da Arena MRV pelo Brasileiro

No dia da inauguração da Arena MRV em Belo Horizonte, o Atlético venceu o Santos por 2 a 0 em um jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulinho foi o destaque, marcando os dois gols da partida. O primeiro gol ocorreu aos 11 minutos do primeiro tempo, quando Hulk deu uma assistência para Paulinho finalizar com sucesso. O segundo gol veio na etapa final, aos 21 minutos, novamente com assistência de Hulk e finalização de Paulinho.

Foto: Pedro Souza/Atlético

A vitória levou o Atlético para o oitavo lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, somando 30 pontos, enquanto o Santos permaneceu na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição com 21 pontos.

A inauguração da Arena MRV foi marcada por uma grande festa da torcida do Atlético. Antes do início do jogo, o clube comemorou o título do Torneio dos Campeões de 1937, que foi considerado o primeiro Campeonato Brasileiro, fazendo com que o Atlético se tornasse tricampeão nacional. Durante a entrada dos jogadores em campo, a torcida exibiu bandeirões e um mosaico 3D com a imagem do Galo, símbolo do clube.

O jogo teve momentos de pressão do Santos, especialmente na segunda metade do primeiro tempo, mas o Atlético conseguiu controlar a partida melhor no segundo tempo. O gol de Paulinho aos 21 minutos do segundo tempo selou a vitória da equipe.

No final do jogo, a torcida do Atlético comemorou a estreia da Arena MRV e a vitória da equipe. A partida foi arbitrada por Rafael Klein, com VAR a cargo de Rodolpho Toski Marques.

Torcida em festa

Os minutos finais foram de cantoria para a torcida do Atlético. Os torcedores vibraram muito com o resultado positivo em uma tarde para ficar na memória de cada presente na Arena MRV.

ATLÉTICO 2 X 0 SANTOS

Atlético

Everson; Mariano (30min 2ºT), Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Rodrigo Battaglia, Otávio (Alan Franco, no intervalo) e Pedrinho (Igor Gomes, 37min 2ºT); Cristian Pavón, Paulinho (Rubens, 53min 2ºT) e Hulk (Alan Kardec, 53min 2ºT). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Santos

João Paulo; João Lucas (Weslley Patati, 33min 2ºT), Basso, Alex Nascimento e Dodô; Rodrigo Fernández, Tomás Rincón (Dodi, 24min 2ºT), Jean Lucas (Julio Furch, 33min 2ºT), Lucas Lima (Lucas Braga, 24min 2ºT)e Stiven Mendoza (Kevyson, 43min 2ºT); Marcos Leonardo. Técnico: Diego Aguirre

Gols: Paulinho, 11min 1ºT e 21min 2ºT (Atlético);

Cartões amarelos: Otávio, 38min 1T, Battaglia, 48min 1ºT, Mariano 26min 2ºT, Mauricio Lemos, 51min 2ºT, Hulk 53min 2ºT (Atlético); Dodi, 40min 2ºT, Lucas Braga, 45min 2ºT

Motivo: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 27 de agosto de 2023

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Horário: 16h (de Brasília)

Arbitragem: Rafael Klein, auxiliado por Rafael Alves e Michael Stanislau.

VAR: Rodolpho Toski Marques

