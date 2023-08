Vitória incontestável: Setelagoano vence no 3º Fight Music Show

Em um confronto eletrizante neste sábado, dia 26, a 3ª edição do Fight Music Show ganhou destaque. O evento contou com várias celebridades prestigiando a ocasião, com nomes como MC Ryan, Toguro, Felipe Franco, Mike Baguncinha, Ítalo Sena e uma série de outras personalidades influentes e artistas renomados se reunindo para testemunhar o espetáculo. Em meio ao encontro repleto de estrelas, nosso lutador setelagoano, Rafael "Mini Man", apresentou uma performance surpreendente que deixou a multidão maravilhada ao mostrar suas proezas no ringue, garantindo uma vitória retumbante sobre seu oponente em três intensas rodadas.

Imagem: Reprodução/ @fightmusicshow

"Fiquei feliz por sair vitorioso em um evento com tanta visibilidade, mas não surpreso, pois já esperava esse resultado. Acredito que essa luta abriu muitas portas e oportunidades para mim. Vamos aguardar o próximo passo, estou ansioso para entrar em campo novamente", disse o jovem.

O evento tomou as redes sociais de assalto, capturando a atenção de entusiastas e fãs igualmente. A grande atração da noite foi a espetacular vitória de MC Livinho sobre Dynho Alves, um embate que prendeu os olhares da plateia. Acelino Popó vs. Jr. Duble não ficou atrás, com Popó demonstrando sua destreza em um nocaute avassalador que deixou pouco espaço para misericórdia.

Rafael 'Mini Man' ao lado do cantor MC Livinho - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Outro destaque foi a vitória de Pobre Louco sobre Rey Physique, solidificando ainda mais sua posição no cenário. Nog Caio, do grupo "Costa Gold", também celebrou uma vitória notável, mostrando que seus talentos vão além dos palcos. Não surpreendentemente, o evento atingiu picos de audiência, paralisando o Brasil enquanto o espetáculo se desenrolava no ringue.

Para quem perdeu a ação, veja o momento vitorioso do Setelagoano no vídeo abaixo.



Da redação, Djhessica Monteiro.