Pepa fala pela primeira vez após sua demissão do Cruzeiro

O técnico Pepa elogiou o Cruzeiro e seus funcionários ao se despedir nas redes sociais após sua demissão. Ele agradeceu pela oportunidade de comandar o time na Série A do Campeonato Brasileiro.

Foto: Reprodução/ Instagram/@pepa_treinador

O clube também expressou gratidão pelo trabalho da comissão técnica e desejou sucesso a Pepa. O sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), Ronaldo, chegará para discutir possíveis substitutos.

Sob o comando de Pepa, o Cruzeiro está na 12ª posição da Série A, com 25 pontos, quatro pontos à frente da zona de rebaixamento. Pepa destacou os desafios enfrentados pela equipe na temporada e elogiou o empenho de todos os funcionários. Ele também pediu o apoio contínuo da torcida ao time.

Veja o texto na íntegra:

"Hoje encerro uma etapa intensa e marcante no Cruzeiro, tão desafiadora quanto inesquecível. Um Clube enorme, GIGANTE, liderado por pessoas de elevada competência, com uma Torcida única e marcante.

Nesta hora de despedida, o que mais quero é agradecer: a todo o staff, limpeza, cozinha, rouparia, nutrição, marketing, comunicação, departamento médico, departamento de performance, scouting , análise e observação, logística, estruturas técnicas da formação, em especial a equipa do sub-20, aos técnicos profissionais do clube que conosco partilharam diariamente o vestiário e, por fim, à administração. Todos se dedicaram de corpo e alma, com máximo carinho e atenção, para que nada faltasse.

Aos jogadores, que tudo fizeram e fazem para elevar ao mais alto nível o nome do Cruzeiro. Obrigado!

À torcida, continuem a apoiar e a vibrar intensamente, da forma arrepiante como o fazem, no Mineirão ou noutro estádio qualquer.

Obrigado, Cabuloso!"

