Atleta Uilia Pires alcança segundo lugar geral de maratona em São Paulo

O maratonista Uilia Pires, natural de Sete Lagoas, registrou a melhor marca na categoria master entre os corredores da Maratona Fila, disputada na cidade de São Paulo no último final de semana: com 2 horas, 37 minutos e 9 segundos, o atleta também atinge a melhor marca deste ano no ranking da categoria.

Foto: arquivo pessoal / Uilia Pires / divulgação

Competindo pela AC Energética de Três Marias, Uilia correu com mais de três mil atletas dentro da Universidade de São Paulo (USP), em um trajeto de 42 quilômetros: "[Percurso] muito técnico, com uma subida difícil de 200 metros, que tinha que fazer força; e uma leve [subida] de 400 metros", comenta o atleta, que elogiou a organização do evento.

O maratonista alcançou o segundo lugar geral solo amador - ele conta os percalços que sofreu antes da prova: "Foram nove semanas de preparação dura, mas tive problemas de saúde no início de agosto. Cheguei a perder três quilos na semana; mas suportei com muita fé em Deus, fui para a maratona com o objetivo de subir no podium na categoria e tentar a melhor marca do Brasil", afirma Uilia.

Esta foi a terceira prova realizada por ele este ano: Uilia foi campeão geral dos 10 km da Copass 30 além de campeão geral de master da Meia Maratona de Belo Horizonte. Ele é só agredecimentos aos apioadores e a família: "A minha esposa Maria José, os meus filhos Samuel e Matheus e minha nora, não tenho palavras para agradecer", completa.

Da redação