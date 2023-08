Jovens tenistas de Sete Lagoas se destacam em torneio mineiro

Semana passada, entre os dias 23 e 27 de agosto, aconteceu no Minas Tênis Clube em Belo Horizonte a Copa Minas da FMT - Federação Mineira de Tênis e Beach Tennis. O torneio chamado FMT 1000 JUNIORS - COPA MINAS - G.3 CBT contou com a participação de Rafael Tavares e Pedro Ferreira, dois jovens tenistas que treinam no Clube Náutico de de Sete Lagoas e que conseguiram vice-campeonatos nas suas categorias.

Rafael Tavares (à esquerda na foto da esquerda) ao lado de Davi Santos. Pedro Ferreira (3º da esquerda para direita, na foto da direita) entre João Almeida, Thiago Silveira e Caio Canal. Fotos: FMT

Rafael Tavares disputou o torneio de simples masculino na categoria para atletas de 10 a 12 anos. Na final enfrentou Davi Santos e ficou com o vice-campeonato após os sets de 6x2 e 6x3 a favor de Davi.

Já Pedro Ferreira esteve na disputa do torneio de duplas masculino para atletas de 14 a 16 anos. Sua dupla foi o atleta Caio Canal e eles também foram vice-campeões após perderem a final para João Almeida e Thiago Silveira, resultado de dois sets de 6x1.

O FMT 1000 JUNIORS - COPA MINAS - G.3 CBT foi importante para os dois setelagoanos consolidarem suas posições no ranking da Federação Mineira de Tênis e Beach Tennis. Rafael Tavares no momento está em segundo lugar na sua categoria e Pedro Ferreira em quarto.

Além disso, o torneio disputado semana passada também contou pontos para o Ranking Nacional Infantojuvenil (G3) de acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Tênis.

Da Redação