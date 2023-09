Palmeiras é o clube com mais sócios-torcedores no Brasil: Confira o ranking e a posição dos clubes mineiros

Multicampeão nos últimos anos, dono de um estádio particular moderno e com um elenco repleto de craques, o Palmeiras se estruturou e tem, com bastante folga, o maior número de sócios-torcedores do país. Internacional, Corinthians, Grêmio e Flamengo fecham o top 5, todos com mais de 100 mil membros em seus programas.

Foto ilustrativa/Reprodução: g1

A Itatiaia fez um levantamento exclusivo com clubes de todas as regiões do Brasil e apresenta o ranking de sócios-torcedores atualizado até 30 de agosto. Os números foram apurados nas plataformas oficiais ou em contato com assessorias e departamentos de marketing das agremiações.

Mais de 100 clubes foram consultados, mas nem todos tinham dados consolidados de sócios. Muitos terceirizam a gestão dos programas e não têm relatórios diários de adesões e cancelamentos.

O Palmeiras lidera o ranking nacional, com 185.338 sócios, seguido por Internacional (120.842), Corinthians (116 mil*), Grêmio (113.938) e Flamengo (103 mil). O Atlético abre a segunda metade do Top-10, com 85.481, e é acompanhado por Fluminense (66.651), Botafogo (61.555), São Paulo (60.377) e Vasco (56 mil*).

O Cruzeiro encerrou a Série B de 2022 com 72 mil sócios, mas caiu para 50.766 e agora é o 11º colocado na lista. A queda tem relação direta com a transferência de jogos do Mineirão para o Independência este ano e a instabilidade do time na volta à elite nacional.

O Bahia é o primeiro clube do Nordeste a aparecer no ranking e ocupa o 12º lugar, com 50 mil sócios. Logo abaixo está o Fortaleza, em 13º, com 42.310 membros em seu programa.

Do Paraná, Athletico e Coritiba informaram que têm 40 mil sócios e ficam empatados na 14ª posição.

O Top-20 nacional é fechado por Ceará (34.569), Santos (31.078), Náutico (26.805), Vitória (25.603), Sport (20.745) e Criciúma-SC (18.000).

Os números de Corinthians e Vasco são de julho, pois os clubes não passaram os dados atualizados.

RB Bragantino, Goiás, Novorizontino-SP, Ituano-SP e Treze-PB também não informaram o número de sócios. Atlético-GO, Mirassol-SP e Tombense-MG são alguns dos integrantes das quatro séries do Campeonato Brasileiro que não têm programas de fidelidade. Outros foram consultados e não têm dados atualizados ou estão com sócio em reformulação.

Ranking de sócios-torcedores dos clubes brasileiros

Atualização até as 19h de 30 de agosto / Levantamento exclusivo da Itatiaia

Palmeiras - 185.338 sócios

Inter - 120.842 sócios

Corinthians - 116 mil sócios*

*Dados do último levantamento, em julho. Clube não quis atualizar dados

Grêmio - 113.938 sócios

Flamengo - 103 mil sócios

Atlético - 85.481 sócios

Fluminense - 66.651 sócios

Botafogo - 61.555 sócios

São Paulo - 60.377 sócios

Vasco - 56 mil sócios*

*Dados do último levantamento, em julho. Clube não quis atualizar dados

Cruzeiro - 50.766 sócios

Bahia - 50 mil sócios

Fortaleza - 42.310 sócios

Athletico / Coritiba - 40.000 sócios (clubes informaram número redondo)

Ceará - 34.569 sócios

Santos - 31.078 sócios

Náutico - 26.805 sócios

Vitória - 25.603 sócios

Sport - 20.745 sócios

Criciúma-SC - 18.000 sócios

Avaí-SC - 9.792 sócios

ABC-RN - 7.858 sócios

Chapecoense - 7.264 sócios

Botafogo-SP - 7.000 sócios

Figueirense-SC - 6.899 sócios

Paysandu-PA - 6.901 sócios

Juventude-RS - 6.842 sócios

América-RN - 5.216 sócios

Sampaio Corrêa-MA - 3.716 sócios

Caxias-RS - 3.500 sócios

Vila Nova-GO - 3.430 sócios

América-MG - 3.350 sócios

Joinville-SC - 3.273 sócios

Cuiabá-MT - 3 mil sócios

Paraná Clube - 3 mil sócios

Remo-PA - 2.842 sócios

CRB-AL - 2.681 sócios

CSA-AL - 2.549 sócios

Santa Cruz - 2.408 sócios

Ponte Preta-SP - 2 mil sócios

Operário-PR - 2 mil sócios

Ferroviário-CE - 1.729 sócios

Botafogo-PB - 1.534 sócios

Brasil-RS - 1.400 sócios

Maringá-PR - 1.288 sócios

Guarani-SP - 1.083 sócios

Confiança-SE - 835 sócios

Campinense-PB - 648 sócios

Sergipe-SE - 648 sócios

Brusque-SC - 496 sócios

São Bento de Sorocaba-SP - 427 sócios

Com Itatiaia