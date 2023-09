Arthur Elias assume o comando da Seleção Brasileira Feminina de Futebol; veja a lista de convocadas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou hoje uma mudança significativa na liderança da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, com o anúncio do treinador Arthur Elias. A notícia foi dada durante um evento realizado na sede da CBF e trouxe também a convocação da equipe para os jogos de setembro.

Foto: Thais Magalhães/CBF

Arthur Elias, com 42 anos de idade, chega à Seleção Brasileira após cinco anos de sucesso à frente do Corinthians feminino. Durante sua gestão, o treinador conquistou inúmeros títulos, incluindo quatro campeonatos brasileiros (2018, 2020, 2021 e 2022), três títulos da Libertadores da América (2017, 2019 e 2021) e três campeonatos paulistas (2019, 2020 e 2021), entre outras conquistas notáveis. Além disso, ele possui um título brasileiro com o Centro Olímpico, obtido em 2013.

No dia do 113º aniversário do Corinthians, Arthur Elias expressou sua gratidão ao clube e à sua liberação para assumir esse desafio na Seleção Brasileira:

"Parabenizo o clube pelo aniversário do Corinthians, essa torcida, e agradeço ao presidente Duilio por todo o apoio, à Cris (Gambaré), nossa diretora, e todas as jogadoras que trabalharam comigo nessa árdua caminhada para eu chegar nesse momento me sentindo preparado para essa missão."

O treinador foi oficialmente apresentado na sede da CBF e imediatamente divulgou sua primeira lista de convocados para a Data FIFA de setembro. Essa convocação marca o início de sua jornada na preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Arthur Elias assinou contrato até a Copa do Mundo de 2027.

Entre as novidades da lista de convocados, destacam-se o retorno da atacante Cristiane, do Santos, que ficou fora da última Copa do Mundo, e a presença de Marta, uma das maiores estrelas do futebol feminino.

A lista completa de convocados é a seguinte:

Goleiras: Letícia (Corinthians); Luciana (Ferroviária); Camila (Santo); Kemelli (Corinthians).

Zagueiras: Rafaelle (Orlando Pride); Tainara (Bayern de Munique); Kathellen (Real Madrid); Antônia (Levante).

Laterais: Tamires (Corinthians); Yasmin (Corinthians); Katiuscia (Corinthians); Bruninha (Gotham FC).

Meio-campistas: Ary Borges (Racing Louisville); Luana (Corinthians); Duda Sampaio (Corinthians); Angelina (OL Reing); Ana Vitória (PSG); Brena (Santos).

Atacantes: Kerolyn (NC Courage); Debinha (KC Current); Bia Zaneratto (Palmeiras); Geyse (Manchester United); Nycole (Benfica); Gabi Portilho (Corinthians); Jheniffer (Corinthians); Eudimilla (Ferroviária); Amanda (Palmeiras); Adriana (Orlando Pride); Marta (Orlando Pride); Cristiane (Santos).

Quanto ao Corinthians, Arthur Elias continua no comando da equipe nas semifinais do Brasileirão Feminino, onde enfrentará o Santos em uma eliminatória na qual detém uma vantagem de 3 a 0 após a partida de ida. O confronto decisivo está programado para este sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo. Apesar da saída oficializada, ele permanecerá no clube até o término da Copa Libertadores Feminina, marcada para os dias 5 a 21 de outubro em Cali e Bogotá, na Colômbia.

Da redação com informações do GE