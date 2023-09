Guia de jogos: Rodada cheia de emoção no Brasileirão série A e série B, além das semifinais femininas; veja onde assistir

O final de semana promete ser eletrizante para os fãs de futebol, com uma programação repleta de ação em campo. A 22ª rodada do Brasileirão série A, a 26ª rodada do Brasileirão série B e as Semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino estão prontas para esquentar a telinha dos torcedores em todo o país.

Foto: Reprodução/Internet

Acompanhe abaixo os jogos e onde assistir cada um deles, e aproveite o seu final de semana ao lado do seu time do coração:

Sábado (02/09)

Brasileirão Série A - 22ª Rodada



16h: Athletico PR x Atlético MG - Rede Furacão, Cazé TV e TNT (exceto PR) e Rádio Web Novidade

16h: Goiás x Internacional - Premiere

21h: Botafogo x Flamengo - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B - 26ª rodada

15h30: Avaí x Atlético-GO - SporTV e Premiere

17h: Ceará x Criciúma - Band e Premiere

18h: Guarani x Ponte Preta - SporTV e Premiere

Brasileirão Feminino - Semifinal

16h30: Corinthians x Santos - Globo e SporTV

16h30: Ferroviária x São Paulo - Globo (São Carlos e Araraquara) e SporTV

Domingo (03/09)

Brasileirão Série A - 22ª Rodada

11h: Grêmio x Cuiabá - Premiere

16h: Corinthians x Palmeiras - Globo e Premiere

16h: Fluminense x Fortaleza - Globo e Premiere



18h30: América-MG x Santos - Premiere

18h30: Bahia x Vasco - SporTV e Premiere



18h30: Cruzeiro x RB Bragantino - Premiere e Rádio Web Novidade

Brasileirão Série B - 26ª Rodada

15h45: Vila Nova x CRB - Band e Premiere

18h: Botafogo SP x Sport - Band e Premiere

