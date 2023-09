Atlético sai na frente mas deixa resultado escapar no fim do jogo contra o Athletico-PR

Atlético e Athletico-PR empataram por 1 a 1 neste sábado (2) na Ligga Arena, em Curitiba, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo saiu na frente com um gol de Paulinho no início da partida, mas o Furacão pressionou no segundo tempo e empatou aos 33 minutos com Vitor Roque.

Foto: Pedro Souza/ Atlético

Com esse resultado, as equipes permanecem nas mesmas posições na tabela do Brasileirão. O Athletico-PR está na sétima colocação, com 34 pontos, enquanto o Atlético segue na nona colocação, com 31 pontos.

O próximo jogo do Atlético será somente em 16 de setembro, às 21h, quando enfrentarão o Botafogo na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo fechamento da 23ª rodada do Brasileirão. Já o Athletico-PR enfrentará o Flamengo às 21h30 do dia 13, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Ambas as equipes terão pelo menos uma semana de descanso devido à data FIFA. A Seleção Brasileira, por exemplo, jogará nos dias 8 (sexta-feira) e 12 (terça-feira), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Da Redação com Itatiaia