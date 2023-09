Cruzeiro empata com o Bragantino e aumenta jejum para oito jogos sem vencer na Série A

Time da Toca da Raposa não vence no Campeonato Brasileiro há oito rodadas.O duelo foi visto de perto por Ronaldo Fenômeno, que está em Belo Horizonte para ajudar na busca de um treinador para assumir a equipe ao menos até o fim da temporada. O dono da maioria das ações da SAF do clube viu o time comandado pelo interino Fernando Seabra ser vaiado pela torcida após mais um resultado sem vitória.

Com o resultado, o time de Bragança Paulista chega aos 36 pontos e fica na sexta posição no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai a 26 pontos e segue na 12ª colocação.

Agora, o Cruzeiro volta a dedicar esforços na busca por um treinador para assumir a equipe ao menos até o final desta temporada. Já são seis dias sem um comandante desde a demissão do português Pepa, oficializada na última terça-feira, dia 29 de agosto.

O treinador que for contratado, se a negociação for concretizada em breve, terá tempo para trabalhar a equipe antes da próxima partida. O Campeonato Brasileiro entra em pequena interrupção para a realização da "Data Fifa". O próximo jogo do Cruzeiro será no dia 14 de setembro, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Do outro lado, o Bragantino volta a campo também no dia 14 de setembro, contra o Grêmio, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O jogo

A primeira chance

Embalado pelo apoio da arquibancada do Mineirão, o Cruzeiro começou a partida melhor e criou a primeira grande chance de gol. Logo aos dois minutos, Rafael Elias recebeu cruzamento de William e cabeceou com perigo. A bola passou perto da meta defendida pelo goleiro Cleiton, mas saiu pela linha de fundo.

Chegada perigosa

Depois de sofrer pressão nos minutos iniciais, o Bragantino conseguiu frear o ímpeto do time celeste e passar mais tempo com a bola. As chegadas de maior perigo foram pelo lado esquerdo do ataque, nos duelos contra William e Neris. Aos 20 minutos, Luan Cândido conseguiu finalização perigosa de dentro da área, mas parou em Rafael Cabral.

Lá e cá

Depois de bons momentos de cada um dos times, o jogo ficou aberto após os 30 minutos do primeiro tempo até o intervalo. Apesar dos espaços, não houve mais finalizações cristalinas até o fim do primeiro tempo.

Filme repetido

Assim como na primeira etapa, o Cruzeiro teve grande chance logo no início do segundo tempo. No primeiro minuto, Arthur Gomes bateu para o meio da área e encontrou Rafael Elias. Em boa condição, o atacante não pegou bem na bola, que desviou em Léo Realpe e saiu em escanteio.

Aos cinco minutos, Bruno Rodrigues conseguiu bom cruzamento para a pequena área do goleiro Cleiton. Rafael Elias tentou de carrinho, mas não alcançou a bola.

Saída importante

O Bragantino conseguiu chegar com perigo em duas oportunidades. Na primeira, Helinho conseguiu arrancada e tinha mais três opções contra apenas dois defensores do Cruzeiro. O passe para Juninho Capixaba ficou longo e Rafael Cabral saiu para abafar. Logo depois, Helinho foi lançado em velocidade e sairia na cara do gol, mas o goleiro conseguiu ser mais rápido e fazer o corte.

Cruzeiro x RB Bragantino

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital (Machado); Arthur Gomes, Bruno Rodrigues e Papagaio. Técnico: Fernando Seabra (interino).

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom Silva, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista (Juninho Capixaba); Helinho, Vitinho (Sorriso) e Thiago Borbas (Alerrandro). Técnico: Pedro Caixinha.

Cartões amarelos: Rafael Elias, do Cruzeiro/Thiago Borbas, Vitinho do Bragantino

Motivo: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e horário: 3 de setembro de 2023, domingo, às 18h30 (de Brasília) Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ) Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Luiz Claudio Regazone (RJ) VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

