Prints de conversas revelam agressões de Antony contra ex-namorada

O jogador de futebol Antony Matheus dos Santos, de 23 anos, está enfrentando sérias acusações de violência doméstica após a DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallin denunciá-lo às autoridades. As alegações de agressão vieram à tona quando Gabriela reportou o caso à polícia de Manchester, na Inglaterra, na semana passada, levando agora a uma investigação em andamento no Brasil.

Foto: Alex Caparros/Getty Images

Nesta segunda-feira, o portal UOL trouxe à luz provas substanciais do processo, incluindo prints de conversas em que Antony é visto ameaçando sua ex-namorada, além de fotos que mostram as lesões sofridas por Gabriela. O incidente teria ocorrido em maio deste ano, mas só foi oficialmente reportado às autoridades em junho, quando Gabriela registrou o caso na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, localizada no bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo.

🚨⚠️ CONTEÚDO SENSÍVEL - CASO ANTONY



O atacante Antony, do Manchester United, está sendo investigado pela Justiça de São Paulo por violência doméstica contra sua ex-namorada, a influencer Gabriela Cavallin.



Na última sexta-feira (01), Gabriela apresentou uma segunda denúncia… pic.twitter.com/YVMUkuFpvl — Goleada Euro (@goleada_euro) September 4, 2023

O relacionamento entre Antony e a influenciadora teve início no ano passado, mas ganhou notoriedade em julho de 2022, quando Gabriela revelou publicamente ter sofrido um aborto espontâneo de um bebê que seria fruto de sua relação com o jogador.

Antony, é um jogador revelado pelo São Paulo em 2018, rapidamente chamou a atenção internacional e foi transferido para o Ajax, da Holanda, em 2022. Sua ascensão continuou, culminando em uma transferência notável para o Manchester United na última temporada, no valor de cerca de 100 milhões de euros (R$ 504 milhões), marcando uma das maiores transações na história do clube inglês.

O atacante, desde então, tornou-se uma presença constante na Seleção Brasileira, tendo participado da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Recentemente, Antony foi novamente convocado pelo técnico Fernando Diniz para representar o Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas, mas agora enfrenta as consequências legais das acusações de agressão que pairam sobre ele.

Da redação com Itatiaia