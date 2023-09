Sete Lagoas recebe a maior competição entre atléticas de Medicina no feriadão da Independência

A Copa das Atléticas de Medicina é um das competições entre universitários mais tradicionais de Minas Gerais e, este ano, será realizada em Sete Lagoas entre os dias 7 e 10 de setembro, o feriadão da Independência, com total apoio da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer. Serão mais de 2.500 atletas disputando várias modalidades esportivas. Outro destaque da programação são os eventos musicais abertos ao público.

Imagem: Divulgação

A 13ª edição do evento terá 19 atléticas participantes das cidades mineiras de Montes Claros, Belo Horizonte, Itaúna, Alfenas, Muriaé, Montes Claros, São João Del Rei, Ipatinga, Diamantina e Sete Lagoas. “É com muita alegria que receberemos este grande evento. Mais uma oportunidade para movimentar não só o esporte, mas também o comércio, nossa rede hoteleira e fomentar a economia. Faremos o melhor para receber bem esses atletas para que levem a mensagem de uma Sete Lagoas bela e acolhedora”, comenta Marcelo Cooperseltta, secretário municipal adjunto de Esportes e Lazer.

Os jogos das modalidades Futsal, Basquete, Vôlei, Peteca e Handebol serão disputados no ginásio coberto Dr. Márcio Paulino, Unifemm, Colégio Regina Pacis, Sesc, Centro Esportivo Laís Farnetti e Clube Huracan. “Assim como já tivemos o sucesso da Engenharíadas, vamos ter agora também uma verdadeira festa do esporte com uma integração entre universitários em um clima contagiante”, avalia Fabrício Frederighi Fonseca, coordenador de Ações e Promoções Esportivas do Município.

Além das competições, o evento conta também com quatro dias de shows nacionais, no Unifemm. Os destaques são MC Cabelinho, Pedro Sampaio e o DJ KVSH. Os ingressos para os shows podem ser adquiridos no link https://nenety.com.br/festival-7-med__1047

Mais informações no instragram @copaa.medicina.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

7 de setembro

MC Cabelinho

Victor e Fabiano

Rique DJ

8 de setembro

Pedro Sampaio

Boris Furman

DJ Isadora Leal

9 de setembro

KVSH

Greg e Gont

Samba Gol

Jhony

10 de setembro

WS da Igrejinha

The Fish House

Tatilane Costha

Com Prefeitura de Sete Lagoas