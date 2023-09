Estreia de Fernando Diniz: Brasil goleia Bolívia por 5 a 1 com show de Neymar e Rodrygo

Na tão aguardada estreia de Fernando Diniz como treinador da seleção brasileira, o Brasil deixou uma marca incontestável ao derrotar a Bolívia por um convincente placar de 5 a 1. A partida histórica ocorreu nesta sexta-feira (8), no estádio Mangueirão, localizado no estado do Pará. O grande destaque da noite foi Neymar, que escreveu seu nome na história ao ultrapassar Pelé como o maior artilheiro da seleção brasileira, alcançando um total de 79 gols. Neymar contribuiu com dois dos cinco gols da equipe, enquanto Rodrygo também brilhou ao marcar duas vezes, e Raphinha deixou sua marca, catapultando o Brasil para a liderança das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Foto: Reprodução/CBF

Desde os primeiros instantes do jogo, a seleção brasileira demonstrou um desempenho de tirar o fôlego, apesar de ser a primeira partida sob o comando do novo treinador, Fernando Diniz. Mesmo com Neymar desperdiçando um pênalti aos 15 minutos, a equipe manteve o foco e mostrou-se altamente eficiente no ataque, enquanto o único gol boliviano resultou de uma falha momentânea na defesa brasileira.

O próximo desafio do Brasil será contra o Peru, em Lima, nesta terça-feira (12), às 23h (horário de Brasília).

Primeiro Tempo:

O início da partida foi eletrizante para a seleção brasileira. Aos 13 minutos, Rodrygo combinou com Neymar, resultando em um cruzamento que atingiu o braço de Jusino dentro da área, levando à marcação de um pênalti. Entretanto, Neymar chutou rasteiro na cobrança, e Viscarra fez uma defesa segura.

A Bolívia não resistiu por muito tempo à pressão incessante dos brasileiros. Aos 23 minutos, Rodrygo aproveitou o rebote após um chute de Danilo e abriu o placar para o Brasil. A seleção continuou pressionando, com Neymar e Renan Lodi tendo mais oportunidades, mas o goleiro adversário se destacou com defesas decisivas.

Segundo Tempo:

A Bolívia não conseguiu mudar o cenário no segundo tempo. Logo aos 2 minutos, Raphinha dominou a bola na área e marcou o segundo gol para o Brasil. No lance seguinte, Marcelo Moreno tentou criar uma chance para a Bolívia, mas o árbitro assinalou impedimento.

Aos 6 minutos, Richarlison teve uma oportunidade cara a cara com o gol, mas acabou isolando a bola. Contudo, no minuto seguinte, Rodrygo não desperdiçou e marcou mais um para o Brasil, após receber um passe de Bruno Guimarães.

O quarto gol da seleção foi extraordinário, não apenas por ampliar a vantagem, mas também porque foi marcado por Neymar, que ultrapassou Pelé como o maior artilheiro da seleção brasileira. Neymar dominou a bola na área e marcou seu 78º gol pelo Brasil.

O gol de honra da Bolívia saiu aos 32 minutos, com um belo tento de Ábrego, que entrou em campo no lugar de Marcelo Moreno. O camisa 18 driblou pela lateral direita do campo, escapou da marcação e venceu Éderson.

Neymar encerrou a goleada nos acréscimos, marcando o quinto gol e assumindo o posto de maior artilheiro isolado da seleção brasileira, com 79 gols no total.

Da redação com O Tempo