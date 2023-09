Atlética de Sete Lagoas fica no top 3 em competição universitária de Medicina

A Copa das Atléticas de Medicina ocorreu entre os dias 7 a 10 de setembro em Sete Lagoas, com a produção da Hub Euphoria, produtora de eventos de Belo Horizonte.

Foto: Divulgação/Instagram

O evento contou com a presença de várias atléticas como PUC Poços, Med Funorte, Unibh, Faminas Muriaé, Unec, Macabra, Puc Minas, Faminas Bh, UniFipmoc, Flamejante, UniPtan, Univale, Pegasus, Angra, Unifenas, Univaço, Itaúna, Univértix.

Universitários de várias cidades mineiras como Poços de Caldas, Belo Horizonte, Muriaé, Diamantina, Sete Lagoas, estiveram reunidos para essa competição que incentiva os esportes entre os jovens.

Além de ser um evento esportivo, a Copa das Atléticas de Medicina também ofereceu uma experiência festiva na faculdade UNIFEMM. Os participantes puderam desfrutar de apresentações de artistas renomados, como Mc Cabelinho, Pedro Sampaio, Kvsh e Ws da Igrejinha, além de contar com a participação de talentos locais, como Victor e Fabiano, Rique Dj, Dj Isadora Leal, Samba Gol, Jhony Dj, Samba Gol, entre outros.

Os jogos ocorreram em várias praças esportivas, com destaque para a faculdade UNIFEMM, que sediou partidas de futsal ao longo de todos os dias e as finais de handebol também. Além das competições tradicionais, o evento incluiu atividades como atletismo, desafios de baterias e apresentações de cheerleaders, enriquecendo ainda mais a experiência dos participantes. Dessa forma, a Copa das Atléticas de Medicina proporcionou não apenas competições esportivas emocionantes, mas também momentos de diversão e entretenimento.

As festas sunsets e festa noturnas também foram na FEMM. De acordo com o chaveamento cada atlética competia mediante a sorteio, tiveram as modalidades Futsal na FEMM, Handebol no Laís Farnetti e FEMM, Basquete no Ginásio Márcio Paulino (Feirinha), Vôlei no Sesc e Regina Pacis, Peteca no Huracán, Tênis de mesa no Ginásio Márcio Paulino e Natação na Academia Podium.

Todas as modalidades tinham próprio pódio, e somavam uma pontuação para o campeão geral.

Na classificação Geral:

1° - Unifenas BH

2° - Puc Minas

3° - Faminas BH

Na classificação das baterias:

1° - Apgar 10 (PUC MG)

2° - Tuatara (Medicina de Itaúna)

3° - Amedronta (Atenas Sete Lagoas)

“Mandaram mensagem que era para a gente subir no palco, eu não estava conseguindo segurar a vontade de chorar, e é isso, segundo ano de bateria, primeiro ano ficamos em quinto lugar, e no segundo ano pegamos pódio.”

Bruna Paiva diretora da Bateria Amedronta

Foto: Divulgação/Instagram

A realização desses eventos atrai visitantes de várias regiões, que frequentam hotéis, restaurantes, bares e outras empresas locais, impulsionando o setor de turismo e desempenham um papel importante na economia da região. Isso pode ser especialmente benéfico para a cidade anfitriã, pois aumenta a demanda por serviços e produtos e gera empregos temporários.

Da Redação, Maria Eduarda Alves