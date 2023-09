O Atlético venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite deste sábado (16) na Arena MRV, em Belo Horizonte. Em partida da 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Paulinho marcou o gol da vitória aos 36 minutos do 2º tempo.

Com a vitória, o Galo vai a 34 pontos, mas segue em 9º, agora um ponto atrás do Fortaleza. O Fogão, mesmo derrotado, segue líder isolado, mas com sete pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras.

Foto: Pedro Souza/ Atlético

Próximos compromissos

Ambas as equipes agora se preparam para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro, com a 24ª rodada sendo jogada já na próxima semana. No sábado (23), o Atlético recebe o Cuiabá na Arena MRV, enquanto o Botafogo vai a São Paulo enfrentar o Corinthians na sexta-feira (22).

Na sequência, o Galo viaja a Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional no sábado seguinte, dia 30 de setembro. O Botafogo, por sua vez, vai receber o Goiás no Rio de Janeiro em uma segunda-feira, dia 2 de outubro. Essas duas partidas valem pela 25ª rodada do Brasileirão.

Atlético domina o primeiro tempo de poucas emoções

Dono da casa, o Atlético não se importou com o fato de enfrentar o líder do Brasileirão e tomou para si as ações de jogo. Ao longo da primeira etapa, o Galo manteve o controle de jogo especialmente no meio de campo, empurrando o adversário contra o próprio gol.

Entretanto, não houve perigo para a meta nos 45 minutos iniciais. O mais próximo disso foi uma cobrança de falta do zagueiro Lemos, defendida por Perri e que ainda raspou no travessão.

O Atlético tentava muito com Pavón e Paulinho, mas sempre com falhas na hora de decidir a jogada. Alan Kardec, por sua vez, pouco tocou na bola.

Botafogo acuado e pouco presente no ataque

Do outro lado, o Botafogo teve dificuldade em construir jogadas. Da mesma forma que o rival, o Fogão apostou em jogadas pelos lados, com Victor Sá e Junior Santos, enquanto Tiquinho foi uma referência pouco ativa.

Esses ataques, entretanto, foram bem defendidos por Mariano e Arana na etapa inicial. O time carioca até conseguiu se soltar mais pouco antes do intervalo, mas também falhou em agredir o gol de Everson com mais eficiência.

Substituição de goleiro no intervalo

A única mudança em campo para a etapa final foi logo no gol do Botafogo. O goleiro Lucas Perri sentiu um problema ainda no aquecimento, mas começou a partida normalmente.

Durante o primeiro tempo, ele se chocou com Alan Kardec em uma jogada aérea e precisou de atendimento na grande área, o que pode ter provocado uma substituição no intervalo. O experiente paraguaio Gatito Fernandez assumiu a meta para o segundo tempo.

Jogo recomeça com mais emoções

Logo nos primeiros minutos da segunda etapa, o Atlético criou duas boas chances para marcar, mas seguiu em branco no placar. Em grande jogada coletiva pela direita, Paulinho conseguiu entrar na área e finalizar, mas parou em Gatito.

Pouco depois, o camisa 10 do Galo recebeu longo lançamento de Lemos, mas não conseguiu bom domínio e perdeu a posse cara a cara com o goleiro do Botafogo.

Vaias e pequena 'confusão com o ex'

Multicampeão com o Atlético em 2021, o atacante Diego Costa foi acionado no segundo tempo pelo Botafogo. Em menos de cinco minutos em campo, ele já chamou a atenção.

Antes mesmo de entrar, o camisa 19 recebeu muitas vaias de toda a Arena MRV, que se repetiram quando ele pisou no gramado. Pouco depois, o atacante se estranhou com Lemos, e ambos chegaram a trocar empurrões. O árbitro, entretanto, acalmou os ânimos.

Mesmo assim, o brasileiro naturalizado espanhol seguiu "muito falante" em campo, seja com os rivais ou até mesmo em cobranças à arbitragem.

Herói da Arena MRV

Quando a partida caminhava para o empate, Pedrinho aproveitou a liberdade no meio-de-campo e encontrou um lançamento preciso para Paulinho nas costas da defesa do Botafogo. O atacante conseguiu o domínio e limpou para o lado esquerdo.

Com a canhota, conseguiu superar o goleiro Gatito Fernández. A bola ainda resvalou na trave direita antes de ir para o fundo das redes. Veja o gol:

Atlético vence o líder Botafogo na Arena MRV, com gol de Paulinho pic.twitter.com/sM4cYvZCbS — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) September 17, 2023

Atlético 1x0 Botafogo

Atlético

Everson; Mariano, Maurício Lemos, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio e Pedrinho (Réver); Pavón (Patrick), Paulinho e Alan Kardec (Zaracho). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Botafogo

Lucas Perri (Gatito); Di Placido (Janderson), Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos (Luiz Henrique), Victor Sá (Segovinha) e Tiquinho Soares (Diego Costa). Técnico: Bruno Lage.

Gol: Paulinho, do Atlético, aos 36 minutos do segundo tempo Cartões amarelos: Mariano, Zaracho (Atlético); Di Placido (Botafogo)

Público: 31.729 Renda: R$ 2.401.663

Motivo: 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Data e horário: 16 de setembro de 2023 (sábado), às 21h (de Brasília) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC) Auxiliares: Bruno

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI

Da Redação com Itatiaia