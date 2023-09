Setelagoano Bernardo Actos chega no pódio da Copa do Mundo de Ginástica em Paris

No domingo (17/09) Bernardo Actos, atleta da ginástica artística do Minas Tênis Clube e natural de Sete Lagoas ganhou a medalha de bronze na barra fixa no World Cup Challenge de Paris. Ele teve companhia de outro brasileiro no pódio, o ginasta Arthur Nory que ficou com a prata.

Foto: Confederação Brasileira de Ginástica / Site Oficial

O título de campeão da barra fixa ficou com o taiwanês Chia-Hung Tang (nota 14.950). Athur Nory, campeão nesse aparelho no Mundial de 2019, conseguiu a nota 14.350, enquanto Bernardo Actos registrou 13.900.

Confira a apresentação de Bernardo na final:



Bernardo Actos também conseguiu um bom resultado nas barras paralelas ao chegar na quarta colocação.

Outras atletas brasileiras também tiveram medalhas nessa Copa do Mundo em Paris. Rebeca Andrade conquistou a prata nas barras assimétricas, Jade Barbosa (voltando às competições) conquistou a prata no solo e Flávia Saraiva ficou com o bronze na trave.

Da Redação, Vinícius Oliveira